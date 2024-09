Alertă în Bulgaria, după ce a fost descoperit un material radioactiv care se vindea pe piața neagră. Ce este americiul și ce preț avea

Doi persoane rămân în arest după operațiunea desfășurată de Ministerul Afacerilor Interne și Agenția de Stat pentru Securitate Națională din Bulgaria, împotriva unui grup care intenționa să vândă o cantitate de metal radioactiv, americiu.

Patru persoane au fost inițial arestate în regiunea Plovdiv, iar autoritățile au descoperit 80 de plăci de americiu.

O cantitate mare de americiu a fost găsită lângă Plovdiv. Ministrul de Interne, Atanas Ilkov, a anunțat că nu s-au descoperit noi cantități din acest element radioactiv și că operațiunea a împiedicat realizarea unei tranzacții cu cantitățile descoperite, potrivit bnr.bg.

„Din momentul în care am primit informația că aceștia dețin și depozitează o astfel de substanță periculoasă, i-am ținut sub control continuu, astfel încât nu am permis ca nicio parte din această cantitate, pe care am confiscat-o, să fie transportată sau valorificată în altă direcție”, a declarat Ilkov.

Ministrul a refuzat să comenteze dacă suspecții au fost prinși în timpul unei tranzacții, spunând: „Nu aș îndrăzni să comentez astfel de fapte și circumstanțe, deoarece nu avem permisiunea procurorului responsabil și nu dorim să punem în pericol acțiunile noastre ulterioare.”

Atanas Ilkov a mai anunțat că există deja primele semnale privind cumpărarea, dar acestea sunt „nesemnificative”. Cu toate acestea, MVR va acționa fără compromisuri împotriva acestor practici, a asigurat ministrul.

Potrivit Ministerului de Interne şi Agenţiei pentru Securitate Naţională (SANS), metalul radioactiv ar fi fost deţinut în scopul vânzării, cu 5.000 de euro bucata. Două persoane au fost reţinute în urma unei operaţiuni speciale, iar investigaţia continuă, potrivit digi24.ro.

Americiul este un material de sinteză, obţinut pentru prima oară în 1944 de patru cercetători americani de la Universitatea din Chicago prin bombardarea plutoniului cu neutroni.

