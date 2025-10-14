Șoc la Tokyo! Brazilia o conducea pe Japonia cu 2-0, dar e incredibil ce a urmat

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 16:35
962 citiri
Șoc la Tokyo! Brazilia o conducea pe Japonia cu 2-0, dar e incredibil ce a urmat
Carlo Ancelotti, selecționer Brazilia FOTO X Brasil Edition

Japonia a depăşit o primă repriză slabă şi a reuşit o revenire spectaculoasă, învingând echipa Braziliei antrenată de Carlo Ancelotti (3-2), o premieră în istoria sa, marţi, într-un meci amical disputat la Tokyo.

Luiz Henrique (26') şi Gabriel Martinelli (32') au marcat în prima repriză pentru Brazilia, care venea după o victorie convingătoare împotriva Coreei de Sud cu patru zile mai devreme la Seul (5-0).

Dar japonezii au revenit în repriza a doua cu alte intenţii şi au marcat trei goluri, prin monegascul Takumi Minamino (52'), apoi Keito Nakamura (62') şi Ayase Ueda (71'), spre bucuria celor 45.000 de spectatori.

Aceasta este prima victorie a Japoniei împotriva Braziliei în 14 încercări (11 victorii ale Braziliei şi două egaluri până în prezent). Este, de asemenea, a doua înfrângere a echipei auriverde de când antrenorul italian Carlo Ancelotti, plecat de la Real Madrid, a preluat echipa în luna mai, după o înfrângere în Bolivia (1-0) în calificările pentru Cupa Mondială.

Japonia şi Brazilia s-au calificat amândouă pentru Cupa Mondială, care va avea loc vara viitoare în Statele Unite, Mexic şi Canada.

Surpriză la turneul din Japonia. Cine e viitoarea adversară a Soranei Cîrstea
Surpriză la turneul din Japonia. Cine e viitoarea adversară a Soranei Cîrstea
Jucătoarea britanică de tenis Katie Boulter o va înfrunta pe românca Sorana Cîrstea în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de...
Meci uriaș pentru jucătoarea din România. Ce s-a întâmplat după ce a pierdut primul set
Meci uriaș pentru jucătoarea din România. Ce s-a întâmplat după ce a pierdut primul set
Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse, locul 100 WTA, s-a calificat, duminică, în turul doi al calificărilor turneului de categorie WTA 250 Japan Open, de la Osaka. Ruse a trecut în primul tur...
#amical, #Brazilia, #Japonia, #Carlo Ancelotti, #neymar, #luis henrique, #gabriel martinelli , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa 12 ani! Michael Schumacher a dat "primul semn de viata" dupa accidentul "horror" si a aparut dovada
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
OUT! A aflat ca va fi dat afara chiar dupa Romania - Austria

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mai bine stăteau acasă! Naționala României care a primit 15 goluri în două meciuri
  2. Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață”, la 12 ani după accident
  3. Șoc la Tokyo! Brazilia o conducea pe Japonia cu 2-0, dar e incredibil ce a urmat
  4. Gică Craioveanu n-a avut milă de Mircea Lucescu: "Ședința tehnică o faci tu, dar meciul ți-l câștigă echipa"
  5. Jaqueline Cristian și-a aflat următoarea adversară. Românca vrea revanșa
  6. Încă o veste proastă pentru FC Barcelona înainte de El Clasico!
  7. Ciprian Marica a dezvăluit cine urma să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu: "Avea bagajele făcute"
  8. Apelul a fost respins, iar Israel a fost eliminată de la Campionatul Mondial
  9. Dan Petrescu a remarcat un tricolor: „Când ziceam eu de el, toată lumea mă lua la mișto”
  10. Mircea Lucescu și-a explicat decizia neașteptată de la națională: ”Nu puteam să continui!”