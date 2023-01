Rusia a anunțat că a trimis o navă de luptă în Oceanul Atlantic. Este dotată cu rachete capabile să transporte focoase nucleare VIDEO

Marina Rusă a anunțat miercuri, 4 ianuarie, că și-a trimis una dintre cele mai moderne nave de luptă, fregata „Amiral Gorșakov”, în Oceanul Atlantic.

Kremlinul susține că nava de luptă are la bord rachete de tip Kalibr si Zircon, cele mai performante din dotarea armatei ruse, proiectile capabile sa transporte focoase nucleare.

După Oceanul Atlantic, nava urmează să ajungă în Pacific și să ajungă în cele din urmă în Marea Mediterană, relatează Interfax și Reuters, citate de Hotnews.

Vladimir Putin a participat online la ceremonia de intrare a navei în serviciul de luptă care a avut loc miercuri.

Comandantul navei, Igor Krohmal, a spus că fregata a finalizat un ciclu complet de pregătire înainte de călătorie.

„Nava a fost încărcată cu focoase pentru rachetele Zircon și Kalibr, echipamente de apărare aeriană, torpile și artilerie. Echipajul navei este pregătit să îndeplinească sarcinile serviciului de luptă”, a spus Krohmal la ceremonia difuzată în direct de postul TV Rossiya-24.

Russia frigate Admiral Gorshkov armed with hypersonic missiles is ready for combat: Putin takes part in the ceremony of entry into combat service of the Admiral Gorshkov frigate. pic.twitter.com/dricxMwxYN