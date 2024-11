Noi proteste în Amsterdam în ciuda interdicțiilor. Poliția a recurs la arestări VIDEO

Poliția olandeză a arestat, duminică, 10 noiembrie, la Amsterdam, manifestanți pro-palestinieni care se adunaseră în oraș în pofida interdicției de întrunire, după violențele izbucnite în urmă cu trei zile în marja meciului dintre Ajax Amsterdam și Maccabi Tel Aviv.

Duminică, poliția în echipament antirevoltă a intervenit în timp ce protestatarii scandau sloganuri și țineau pancarte în Piața Dam din centrul orașului.

Arestările au avut loc după ce justiția olandeză a menținut duminică interdicția unei manifestații pro-palestiniene în Amsterdam, impusă de primarul orașului.

#Amsterdam #police have besieged and assaulted pro-#Palestine protesters in Dam Square, with arrests reported among #peaceful demonstrators.#GazaGenocide‌ https://t.co/G3xAHkWoZC