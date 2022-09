Deseori oamenii apelează la mâncare atunci când se simt stresați sau triști, spun experții. Dar se pare că dezvățarea de acest obicei este mai la îndemână decât s-ar crede.

S-ar putea să vă simțiți mai bine dacă ”atacați” o cutie de biscuiți după o zi stresantă la serviciu. Dar cercetătorii cred că au descoperit un truc simplu pentru a vă ajuta să vă alungați dorința de a mânca confortabil - ascultați muzică.

Iată cum funcționează:

Oamenii de știință au analizat câte gustări au mâncat femeile după ce au ascultat anumite tipuri de muzică.

Participanții au fost făcuți să se simtă triști, ca parte a încercărilor studiului de a vedea cum mâncarea și muzica pot ajuta la combaterea emoțiilor negative, scrie Daily Mail.

Femeile care ascultau muzică care degaja sentimente de furie sau tristețe au mâncat doar jumătate din cantitatea de chipsuri, ciocolată și dulciuri, în comparație cu voluntarii cărora nu le-au primit căști.

Astfel de melodii au inclus Back To Black a lui Amy Winehouse, Mockingbird a lui Eminem și In The End de Linkin Park.

De asemenea, femeile au mâncat cu aproximativ o treime mai puțin după ce ascultau muzică care a oferit mângâiere, cum ar fi Fix You de la Coldplay sau Lay Me Down de la Sam Smith.

„Dacă vă simțiți stresat și vă îngrijorați că ar putea duce la consumul de multă mâncare nesănătoasă, puneți-vă căștile și ascultați muzică reconfortantă”, a spus dr. Helen Coulthard, expert în comportamentul alimentar la Universitatea De Montfort.

Ea a adăugat că acestă metodă i-ar putea ajuta pe unii oameni să piardă în greutate.

Nu se știe cum funcționează muzica pentru a ajuta oamenii să mănânce mai puțin, dar experții sugerează că ar putea fi legată de eliberarea de hormoni ai fericirii precum dopamina și serotonina.

„Cred că mesajul de luat acasă este că, dacă suntem stresați, am putea avea tendința de a face ceva care să ne facă să ne simțim mai bine.

Și inconștient am putea lua mâncare pentru că ne oferă o dopamină pozitivă, serotonină, un impuls care ne face să ne simțim mai bine.

Dar gândiți-vă la alternative – cum ar fi muzica ce vă poate oferi un impuls și vă poate face să vă simțiți mai bine atunci când sunteți trist sau stresat”, a comentat Annemieke van den Tol, psiholog muzical de la Universitatea Lincoln, care a fost coautor al studiului.

Pentru fiecare studiu, 120 de femei au fost rugate să numească un cântec pe care l-au ascultat atunci când sunt triste, stresate sau au nevoie de distragere a atenției, iar acesta le-a fost apoi redat atunci când mâncau în condițiile de tristețe sau stres provocate de studiu.

Descoperirile au fost prezentate la British Science Festival, găzduit de Universitatea De Montfort din Leicester.

