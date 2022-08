Casa memorială Amza Pellea din Băilești a fost închisă. Oana Pellea: ”Condițiile nu sunt la standardele pe care memoria tatălui meu le merita”

Oana Pellea, fiica marelui actor Amza Pelea, anunță închiderea casei memoriale din Băilești, județul Dolj, locul unde tatăl ei s-a născut. Din cauza nepăsarii autorităților, așezământul se află într-o stare jalnică.

Într-o postare pe Facebook, actrița precizează ca decizia îi aparține în exclusivitate, fiind proprietara casei.

”Anunț: “Casa memoriala Amza Pellea” din Bailești a fost inchisa.

Proceduri administrative iar conditiile in care functioneaza nu sunt la standardele pe care memoria tatălui meu le merita!

Multumesc tuturor celor care i au trecut pragul.

Daca decidentii locali sau judeteni isi vor manifesta interesul… ceea ce nu au facut pana acum…de a sprijini existenta aceste “Case memorial” …Casa memoriala va continua sa existe… daca nu… decizia imi apartine in totalitate (casa fiind proprietatea mea).

Nu doresc comentarii. Mai ales ca majoritatea nu cunosc situatia reala din teren.

Multumesc

Anuntul este facut pentru toti cei care din iubire fata de tata vin din toata țara sa calce pragul casei.

Imi cer eu scuze (cu toate ca nu sunt deloc responsabila) de neglijența, nepăsarea sau reaua vointa locale.

Sper ca situatia se va remedia si ca aceasta Casa Memoriala va avea destinul si atentia pe care le merita din partea decidentilor locali si judeteni.

Menționez ca discutand cu Primaria Bailesti am fost de acord (de ani buni) sa cedez proprietatea cu condiția de a avea grija de casa si de a nu i schimba niciodata destinația.

Vorbe, vorbe, promosiuni…

Voi reanaliza situația si voi lua decizia optima pentru a sluji memoria tatalui meu asa cum merita!

Draga mea, Oltenie…e usor sa te mandresti cu “Amza e al nostru, e mandria noastră” cand nu faci aproape nimic pentru memoria lui.

Exista o strada in Craiova cu numele lui? ( nu la periferie cum a decis (penibil) Bucurestiul (o uliță neasfaltată )

Nu ma plâng. Nici măcar nu doresc răspuns. Nu reproșez!

Memoria lui Amza este dusă mai departe de toata iubirea manifestata de oameni.

Voua…oameni buni …va multumesc❤️prin iubirea voastra AMZA e inca viu!deci:

Casa memoriala Amza Pellea ràmăne inchisa. A fost un vis al meu…daca are zile el va trai daca nu …nu.

“Vom face altul (in alta parte) si mai trainic si mai frumos…”

Multumesc!

Ps Am primit propuneri din Ardeal pentru a deschide un muzeu acolo “Amza Pellea”

Multumim. De ce nu?

Asigur pe toata lumea: Voi face tot ce pot ca memoria tatalui meu sa fie pastrata si promovata asa cum merita! O fac de 40 de ani de cand a plecat si o voi face pana voi pleca si eu la el.

Va multumesc

Ps. Acum cativa ani i am gasit fotografia ce era pe panoul de onoare… in holul principal… mutata langa WC in spate.

Mi a aratat asta un mașinist al teatrului … ce avea lacrimi in ochi….

La insistentele mele..fotografia a fost mutata la un loc mai vizibil”, scrie Oana Pellea pe Facebook.

