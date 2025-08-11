Începutul anului școlar, boicotat de protestele profesorilor - Se cere demisia ministrului Educației

Sindicaliștii din Educație s-au întâlnit, luni, cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre nemulțumirile pe care le-au produs măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar, iar la final au anunțat că premierul i-a ascultat, dar nu a părut că a și auzit ce au avut de spus. În aceste condiții, liderii sindicali au transmis că vor boicota începerea anului școlar.

Sindicaliștii din Educație protestează și luni, nemulțumiți de măsurile adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar. Ei cer demisia ministrului Educației, Daniel David.

Acțiuni de pichetare vor avea loc și în zilele de marți și miercuri.

Luni, liderii sindicali s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan pentru a-și prezenta nemulțumirile, iar la final au precizat că premierul i-a ascultat, dar nu a părut că a și auzit ce au avut de spus.

”Vom boicota începutul anului școlar”, au transmis liderii sindicali.

Aceștia au transmis că la 1 septembrie începe anul școlar, dar se va stabili calendarul protestelor și dacă vor începe sau nu cursurile în 8 septembrie, așa cum ar trebui.

Sindicaliștii avertizează că protestele vor continua și vor avea o amploare din ce în ce mai mare.

