Ministrul Daniel David: "Școala este, în primul rând, a copiilor. Îi așteptăm luni, împreună cu părinții. Cadrele didactice îi vor primi în școli și în clase"

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, afirmă, în mesajul transmis cu ocazia începerii noului an şcolar, 2025 - 2026, că, în calitate de părinte şi de ministru, crede că şcoala e în primul rând a copiilor, aşa că aceştia sunt aşteptaţi luni, împreună cu părinţii, la şcoală, unde cadrele didactice îi vor primi.

Ministrul subliniază că protestele nu trebuie folosite pentru a bloca sistemul de educaţie, ci pentru a construi măsuri și reforme care să ne dezvolte şi să ne aducă tuturor un sistem de educaţie de calitate şi bunăstare. ”Aşadar, să ne revedem cu toţii la şcoală, iar în paralel vă invit (şi am să invit formal reprezentanţii tuturor actorilor din educaţie) să facem echipă pentru a construi pe dificultăţile din prezent viitorul pe care îl dorim”, conchide Daniel David.

Prezentăm integral mesajul ministrului Educaţiei.

”Dragi copii, profesori, părinţi şi oameni ai educaţiei în general,

Când am început anul şcolar 2025 - 2026, mesajul meu a fost anunţat şi pus sub îndemnul „Per Aspera Ad Astra”, pentru a comunica faptul că înţeleg şi dificultăţile generate de măsurile fiscal-bugetare, dar şi faptul că, dacă ne raportăm înţelept la ele, putem construi reformele reale, prea des amânate şi/sau ascunse sub pseudoreforme, pentru bunăstarea tuturor.

Văd acum, când copiii se pregătesc să revină la şcoală, că sunt încă unele întrebări şi îngrijorări generate de efectele mişcării sindicale.

Aşa cum am spus, ca părinte şi ministru cred că şcoala este în primul rând a copiilor, aşa că îi aşteptăm luni, împreună cu părinţii. Cadrele didactice şi personalul auxiliar/administrativ îi vor primi în şcoli şi în clase. Dincolo de diverse nemulţumiri, de acordul sau dezacordul faţă de acţiunile sindicale, toţi profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria faţă de elevi şi, aşa cum îi ştiu, sunt convins că o vor onora.

Nemulţumirile faţă de măsurile fiscal-bugetare există, le ştiu, le văd şi le înţeleg - am respectat şi protestele iniţiate de sindicate -, dar cred că acestea trebuie folosite nu pentru a ne bloca sistemul de educaţie, ci, aşa cum am spus, pentru a construi măsuri/reforme care să ne dezvolte şi să ne aducă tuturor un sistem de educaţie de calitate şi bunăstare.

Aşadar, să ne revedem cu toţii la şcoală, iar în paralel vă invit (şi am să invit formal reprezentanţii tuturor actorilor din educaţie) să facem echipă pentru a construi pe dificultăţile din prezent viitorul pe care îl dorim!”.

Conform programului oficial comunicat de MEC, prima zi a anului şcolar 2025-2026 ar trebui să fie ziua de luni, 8 septembrie 2025. Totuşi, în foarte multe unităţi de învăţământ, profesorii au anunţat că nu vor organiza ceremonia de deschidere a anului şcolar şi nici nu vor preda cursuri în această zi de 8 septembrie.

