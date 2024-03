Dezvăluiri despre Ana Aslan, medicul român care a descoperit elixirul tinereții: cum trăia și ce mânca. Comorile ascunse de Casa Memorială din Brăila

Ana Aslan, medic și cercetător român, renumită pentru contribuțiile sale în domeniul gerontologiei și anti-îmbătrânirii încă este purtată cu drag în amintirile celor care au cunoscut-o și ale celor care au beneficiat de tratamentele sale.

Ana Aslan este cunoscută în special pentru dezvoltarea tratamentului numit "Gerovital", care a devenit celebru în anii '50 și '60, cu efecte anti-îmbătrânire și de îmbunătățire a calității vieții.

Președinta Fundației „Ana Aslan”, Speranța Prada, doctor în ştiinţe farmaceutice şi fost farmacist-şef în cadrul Institutului Naţional de Geriatrie şi Gerontologie "Ana Aslan", încearcă să ducă mai departe amintirea medicului român.

Fundația a transformat locul în care Ana Aslan și-a petrecut primii ani din viață în Casa Memorială Ana Aslan.

Situată pe o străduță din centrul istoric al Brăilei, locuința este acum un tribut adus vieții și muncii sale.

A fost și singura proprietate a familiei Aslan, locul în care cercetătoarea s-a născut în 1897. Ana Aslan nu a deţinut nicio proprietate în decursul vieţii, a locuit în Brăila până la vârsta de 13 ani, când a murit tatăl său, moment în care mama sa a luat hotărârea de a se muta la Bucureşti împreună cu cei patru copii pe care îi avea, doi băieţi şi două fete, Ana fiind cea mai mică. Însă s-a mai întors în orașul natal.

„A mai trecut fiind invitată, i s-a conferit titlul de cetăţean de onoare al Brăilei. Primul film al unei televiziuni străine, era televiziunea italiană, când devenise celebră, a avut o unică cerinţă către realizatorii filmului, filmul să înceapă la Brăila. Aslan mergând pe străzile Brăilei şi povestindu-şi copilăria. Deci asta ne arată clar că a rămas legată de acest loc. Când a vizitat cu două ocazii oraşul a cerut noilor proprietari să viziteze casa. A vrut să revadă interiorul casei.

Nu a uitat Brăila şi o descrie într-un interviu cu Valentin Lipati, publicată în Elveţia, face referire despre casă. A fost singurul loc în care s-a simţit acasă şi noi care am lucrat cu dânsa îi ştiam nostalgiile”, a povestit pentru Ziare.com Speranța Prada, preşedinta Fundaţiei „Ana Aslan”.

Casa are o vechime de 175 de ani.

„Casa a fost iniţial proprietatea medicului şi farmacistului Constantin Hepites. Familia Aslan a cumpărat în jurul anilor 1850 casa aceasta de la doctorul Hepites. Au locuit în ea aproape 50 de ani, acolo s-au născut cei patru copii, cel mai mic fiind Ana Aslan. Când Ana Aslan avea 13 ani tatăl, Mărgărit, moare, rămânând doamna Sofia cu cei 4 copii şi fără venituri”, spune Speranța Prada.

Aşa că s-au mutat la Bucureşti. După mai bine de o sută de ani, casa pare că a prins o nouă viața. Cel puțin la interior. La exterior se lucrează la renovarea fațadei, iar reprezentanții Fundației speră să fie gata cât mai repede, astfel să fie deschisă publicului larg. În prezent, Casa Memorială „Ana Aslan” poate fi vizitată de grupuri organizate, cu programare în prealabil.

„Multe persoane ne-au donat mobilier de epocă. Avem sufrageria de la un medic de la Institut, din anii 1930, o mobilă de sufragerie foarte frumoasă.

Datorită faptului că acea casă a fost şi a celebrului farmacist Hepites, o încăpere am amenajat-o ca o farmacie de acum 100 de ani. Dacă în interior e amenajată pentru vizitare şi toată lumea e încântată, înălţimea camerelor de cinci metri, suprafeţele de 20-30 metri, parchet original, un pian, am refăcut exact cum scria profesoara în amintirile dânsei, dar am început renovarea faţadei casei”, mai spune președintele Asociației.

După renovarea completă, Casa va avea un program de vizitare și un muzeograf.

Dieta Anei Aslan

Cum și-a petrecut primii ani din viață la Brăila, peștele era unul dintre alimentele preferate ale medicului român.

„Se mai vorbeşte despre dieta Anei Aslan şi nu întâmplător peştele era unul dintre preferatele ei, ajuta şi la menţinerea unei sănătăţi, nu doar la siluetă, dar îi făcea mare plăcere crescând la Dunăre.

Mânca foarte sănătos, lucruri simple, nu foarte prelucrate. Sufleurile de exemplu erau preferatele ei, uşoare şi sănătoase. Sufleu de morcovi, de conopidă, de dovlecei, din orice legumă îi plăcea. Persoana cu care am lucrat eu în laboratorul de producţie medicamente era şi omul care avea cheile Anei Aslan şi de multe ori venea vorba despre cum îi plăcea să i se gătească. Domnul Coşovan, bucătarul de o viaţă al profesoarei, un boier plecat de la Chişinău, o persoană educată, a învăţat-o pe doamna Preda cum să îi gătească. Doamna Preda ne povestea la Institut ce se mai găteşte”, spune Speranța Prada.

Din ce își amintește președinta Fundației „Ana Aslan”, cercetătoarea nu se ferea nici de deserturi.

„Sarmalele, respecta tradiţia, dar nu folosea orez niciodată. Carne şi cât mai multă de vită, în viţă sau varză, dar fără orez. Îi plăcea ciocolata, de exemplu tortul buturuga. Îi plăceau mâncărurile uşoare.

Uşor de digerat, de asimilat şi bineînţeles să elimine ce nu trebuie cât mai repede şi să reţină organismul doar ce are nevoie. Ca dovadă, o viaţă întreagă a fost suplă. Mânca puţin, diversificat şi sănătos.

Cel mai edificator lucru este că şi-a făcut propriul tratament, şi l-a administrat, şi Gerovital şi Aslavital, până în ultima zi.

În permanenţă, urmând o schemă de tratament, îşi administra tratamentul, ce exemplu mai bun decât acesta că a trăit până la 91 de ani şi jumătate. Ea credea şi era convinsă, nu accepta dacă vreunul din angajaţi nu credea în tratament. Dacă ai venit la Institutul Ana Aslan, care însemna Gerovital, trebuia să crezi şi să transmiţi către pacient acest lucru”, povestește președintele Fundației.

Ana Aslan a fost autoarea, singură sau în colaborare, a peste 300 de cărţi, studii, comunicări şi articole, apărute în ţară şi în străinătate. Numele Ana Aslan se află în toate enciclopediile lumii.

Până în 1956, lucrează la elaborarea primului medicament special pentru întârzierea procesului de îmbătrânire - vitamina H3, cunoscută sub numele de Gerovital. Produsul se bazează pe descoperirea proprietăţii regeneratoare a troficităţii procainei aplicate în tratament cronic.

Academicianul Ana Aslan descoperă astfel acţiunea eutrofică şi regeneratoare a procainei în procesul de îmbătrânire şi a elaborat medicamentul Gerovital H3, cu efecte profilactice şi curative asupra îmbătrânirii premature şi a bolilor legate de vârstă, demonstrând eficacitatea noului medicament în afecţiuni reumatismale degenerative, tulburări circulatorii periferice, stări depresive, ateroscleroză, maladia Parkinson, regenerarea şi repigmentarea părului, astm bronşic, vitiligo şi alte boli cronice.

Din 1958 se începe prepararea produsului pe scară largă şi este introdus în circuitul farmaceutic. Gerovitalul a fost brevetat în peste 30 de ţări, fiind considerat un medicament miraculos.

Împreună cu farmacista Elena Polovrăgeanu, Ana Aslan începe experimentarea unui nou produs geriatric, Aslavital, care conţinea, pe lângă procaină, un factor activator şi antiaterogen. În 1980, obţine brevetul de inventator, alături de Elena Polovrăgeanu, pentru Aslavital, un produs care lărgeşte aplicabilitatea terapeutică a Gerovitalului H3, cu precădere asupra îmbătrânirii sistemului nervos şi cardiovascular, asupra reducerii stărilor depresive şi a anxietăţii, asupra îmbunătăţirii memoriei, auzului, văzului, mirosului. Tratamentul îmbunătăţeşte sistemul nervos şi cel cardiovascular. Produsul este introdus în producţie industrială. Ambele mărci olografe sunt înregistrate în 154 de ţări.

La 1 martie 1974, a devenit membru titular al Academiei Române. A fost distinsă cu "Merrito della Repubblica" (Italia), cu Ordinul "Palmes Academiquesv (1974), cu medalia Institutului de Ştiinţe Medicale din New Delhi (1981), cu medalia de aur a Universităţii "Jan Komensky" din Praga (1980), cu medalia de aur a Societăţii de Gerontologie "J.E. Purkyne" din Praga (1981), cu premiul şi medalia vLeon Bernard" decernate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (1982), cu Premiul "Marie Curie" al Academiei Mediceea din Italia (1984).

Ana Aslan a murit la vârsta de 91 de ani, în 1988.

