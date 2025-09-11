Ana Baniciu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia: „Apus, briză. Exact cum trebuie” FOTO

Ana Baniciu a plecat în vacanță FOTO: Instagram/ Ana Baniciu

Ana Baniciu se relaxează într-o vacanță de vis în Grecia, alături de familie, savurând fiecare moment petrecut pe malul mării. Fosta concurentă de la Asia Express își răsfață simțurile cu peisaje spectaculoase, vreme plăcută și un Aperol în mână, împărtășind cu fanii din mediul online atmosfera relaxantă.

Artista a postat recent pe Instagram imagini și videoclipuri din vacanță, în care apare alături de partenerul său și fiul lor. Într-un clip, acesta dansează pe muzică tradițională grecească, ținându-l în brațe pe micuțul Aris, iar familia radiază de bucurie și energie pozitivă.

Fanii nu au putut să nu observe nici silueta impecabilă a Anei, care, la aproximativ un an de la naștere, afișează forme de invidiat. Într-o postare, vedeta a descris simplu momentul:

„Apus, briză, Grecia. Exact cum trebuie”, ilustrând perfect starea de bine și armonia vacanței. Această escapadă pare să fie o combinație ideală de relaxare, distracție și timp de calitate petrecut în familie.

Ana Baniciu, despre viața de familie

Ana Baniciu și partenerul ei, Edy Kovacs, au trăit vara trecută unul dintre cele mai speciale momente din viața lor: venirea pe lume a fiului lor, Aris. De atunci, viața artistei s-a schimbat radical, însă ea vede această etapă mai degrabă ca pe o sursă de bucurie decât ca pe o provocare. Plină de entuziasm, Ana povestește cum reușește să combine viața de familie cu cea profesională și cum se bucură de fiecare moment alături de micuțul ei.

„Viața de mămică e superbă, mă simt foarte împlinită. Am un bebeluș superb, nu m-aș mai dezlipi de el. Doar aceste evenimente mă mai fac să mă despart de el. Acum el este cu o bonă internă, doarme la noi, e parte din familie acum. A fost greu să găsim o bonă, pentru că ne-am dorit să aducem pe cineva din Filipine. Am așteptat șapte luni și nu a mai venit duduia, dar uite că am găsit o filipineză care era deja în țară. Acum ne odihnim bine. Când crește un dinte, sunt seri mai grele, dar el doarme mai toată noaptea, nu ne dă bătăi de cap. O să vezi, tații înțeleg mai greu care le e rolul, dar Edy mă ajută cu tot ce e nevoie. El cară foarte mult, pentru că sunt foarte multe de cărat pentru un bebeluș, trebuie să pleci cu toată casa. În rest, baie, somn, schimbat… toate sunt la mine! Eu am grijă”, a mărturisit artista pentru CANCAN.RO.

