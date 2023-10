Povestea eroinei echipei feminine de gimnastică. Ana Bărbosu: „Simțeam că nu mai pot!”

Echipa feminină de gimnastică a României, în frunte cu Ana Maria Bărbosu, s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris, performanță așteptată de 12 ani. Rezultatul a venit ca urmare a locului 10 ocupat de fete la Mondialul din Belgia. Puțină lume știe că Ana a fost la un pas să renunțe la sport anul acesta.

Un început de lună extraordinar pentru gimnastica românească! După ce duminică, Andrei Muntean s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris, ieri seară a venit rândul fetelor să-și asigure biletul pentru Jocurile Olimpice de la Paris.

Cu Ana Maria Bărbosu stâlp al echipei, fetele noastre au trecut peste emoții și au reușit să-și îndeplinească visul cel mare.

„Eram la grădiniță, aveam 4 ani. Am început cu joaca de după grădiniță, iar de la 6 ani am mers la următorul nivel în care am început antrenamentele zi de zi la sală” – Ana Maria Bărbosu, componentă a echipei feminine de gimnastică a României, calificată la JO de la Paris.

Lumea nu știe ce sacrificii fac gimnastele pentru a ajunge la performanțe notabile, iar Ana mărturisește că anul acesta a fost la un pas să cedeze presiunii și să spună adio sportului.

„Acum 3 luni am avut un moment în care am simțit că nu mai pot și că presiunea și tot ce se întâmplă în jurul nostru mă doboară... simțeam că nu mai pot să duc și că nu mă mai regăsesc în sport.Am avut noroc să am o echipă lângă mine, antrenorii, fetele și am rămas” – Ana Maria Bărbosu, componentă a echipei feminine de gimnastică a României, calificată la JO de la Paris.

Atunci când îi e greu, Ana își amintește ce a învățat-o mama ei!

„Mereu îmi spune să nu mă uit în altă parte, să mă gândesc cât de puternică sunt eu și să gândesc pozitiv. Tot timpul m-a încurajat să fiu independentă și să mă bazez pe propriile mele forțe” – Ana Maria Bărbosu, componentă a echipei feminine de gimnastică a României, calificată la JO de la Paris.

Sportiva de 17 ani se gândește acum cu nostalgie la momentul în care a fost nevoită să plece de lângă părinți pentru a merge la lotul național.

„Când eram mică, nu mi-am imaginat niciodată că o să plec atât de repede de acasă. Prima săptămână a fost destul de greu, până mi-am dat seama, unde este clasa mea, ce trebuie să fac” – Ana Maria Bărbosu, componentă a echipei feminine de gimnastică a României, calificată la JO de la Paris.

Avem cea mai tânără echipă de la Mondiale

Cu o medie de vârstă de 16 ani și 7 luni, echipa de gimnastică a României este cea mai tânără de la Mondialul de la Antwerp.

Ana Maria Bărbosu, Sabrina Voinea, Amalia Ghigoarță, Andreea Preda, Lilia Cosman și Ella Oprea s-au clasat pe locul 10 la Campionatele Mondiale de la Antwerp, cu un total de 157.795 puncte: sărituri – 40.099, paralele – 39.132, bârnă – 38.965 și sol – 39.599.

Fetele antrenate de Corina Moroșan, Camelia Voinea, Patrick Kienes, Daymon Jones și Florin Cotuțiu și-au atins astfel obiectivul, participarea cu echipa la cea mai mare competiție din lume.

Ana Maria Bărbosu va concura și în finala de la individual compus, după ce s-a clasat pe locul 19 în calificări, cu 52.932 puncte, iar Sabrina Voinea cu 13.666 puncte s-a calificat de pe locul 8 în finala de la sol.

Ultima oară când echipa feminină de gimnastică a României a concurat la Jocurile Olimpice a fost în 2012, la Londra.