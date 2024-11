Ana Birchall îl acuză pe Geoană că a trădat proiectul de reformare a PSD: „Minte patologic. S-a înhăitat cu Vanghelie și Hrebenciuc”

Ana Birchall, candidat independent la alegerile prezidenţiale, îl acuză pe Mircea Geoană că, în 2005, ”s-a înhăitat cu Marian Vanghelie şi cu Viorel Hrebenciuc” şi, astfel, a trădat proiectul de a reforma PSD din interior.

Ana Birchall a făcut parte din echipa lui Mircea Geoană care, la Congresul PSD din 2005, a reuşit să-l învingă pe fondatorul partidului, Ion Iliescu. De asemenea, Ana Birchall îi numeşte ”traseişti” pe Mircea Geoană şi pe Cristian Diaconescu, la rândul lor candidaţi independenţi pentru Cotroceni.

”Eu am intrat cu o echipă în PSD, în 2005, când ne-am luptat cu Iliescu - la Congres, aveam toate demisiile semnate în alb, ştiam că dacă câştigă Iliescu ne dă pe toţi afară - cu determinarea de a reforma acel partid din interior. Cât am fost la Ministerul de Externe, am refuzat să fiu membru de partid, pentru că am această credinţă că atunci când eşti la Externe sau la Justiţie, tu nu promovezi politica unui partid sau a altuia, tu promovezi politica României. Domnul Geoană, după ce s-a văzut cu sacii în căruţă, a început să trădeze. S-a înhăitat cu Vanghelie, cu alde Hrebenciuc, cu Cătălin Voicu şi cu toată clica asta şi a trădat acest proiect de a reforma PSD din interior. Asta am încercat eu să fac şi nu-mi este ruşine de acest lucru”, a spus Ana Birchall, despre trecutul său în PSD.

De asemenea, Ana Birchall îi numeşte traseişti pe Mircea Geoană şi Cristian Diaconescu, la rândul lor candidaţi independenţi pentru Cotroceni. Cu ambii a fost colegă în PSD.

”Nişte traseişti, amândoi. Domnul Diaconescu, factual, a fost prin patru partide, şi acum se dă independent. Ce independent poţi tu să fii când acum două luni te certai cu Tomac pe ştampila PMP şi ţi-ai început cariera fiind membru pregnant al PCR? La fel şi cu celălalt mincinos patologic, Geoană. Spunea la un interviu: «Eu am adus-o pe Birchall în România». Mincinos patologic. Nu el m-a adus pe mine în România. Ne-am întâlnit când a venit la Universitatea Yale, eu fiind singurul român admis acolo, am fost invitată la masa dată de preşedintele Universităţii, decanul fiind coordonatorul meu de doctorat. Acolo am intrat în dialog cu ambasadorul Mihnea Constantinescu. Timp de un an de zile, mi-a spus. «Haide, vino acasă! Vrem să avem această echipă competentă şi la Ministerul de Externe». Deci am colaborat în echipa MAE”, a explicat Birchall.

Ana Birchall a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti la mijlocul anilor 90, apoi a continuat studiile în SUA, unde a obţinut titlul de doctor la Universitate Yale.

Ulterior, a profesat la o mare firmă de avocatură din New York. S-a întors în România în timpul guvernării Năstase, fiind angajată în Ministerul de Externe, condus de Mircea Geoană, unde s-a ocupat de negocierile pentru aderarea la UE.

Tot la Externe activa atunci şi Cristian Diaconescu, ca secretar de stat. Ana Birchall a intrat apoi în PSD, în echipa lui Mircea Geoană, care l-a învins pe Ion Iliescu la Congresul pentru şefia partidului din 2005.

A ocupat funcţia de consilier pe probleme de politică externă în Senat şi a condus departamentul de educaţie al PSD. În 2012, a devenit consiliera premierului Victor Ponta, apoi deputat de Vaslui în două legislaturi. A fost vicepremier pentru parteneriate strategice în timpul Guvernului Dăncilă, dar şi ministru al Justiţiei. Mandatul său de ministru s-a suprapus cu încarcerarea lui Liviu Dragnea. După primul tur al alegerilor prezidenţiale din 2019, când Viorica Dăncilă a reuşit să se califice în finală, Ana Birchall a fost exclusă din PSD. Motivul? Liderii PSD i-au reproşat că insistase prea mult în campania electorală pe tema Justiţiei şi adusese un deserviciu partidului.

