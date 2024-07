Planurile Anei Birchall pentru alegeri: „Mereu s-a ales răul cel mai mic. Vreau ca românii să aleagă binele cel mare”

Ana Birchall, fost ministru al Justiției, fost vicepremier și actual candidat la alegerile prezidențiale, a fost invitata ultimei ediții din rubrica „Cu fața la alegători”. Ana Birchall a vorbit despre misiunea ei pentru alegerile prezidențiale și despre lucrurile care trebuie să se schimbe în România. Fosta ministră speră că, în 2024, românii nu vor mai alege „răul cel mic”, ci „binele cel mare”.

„Candidez pentru că vreau înlăturarea nedreptăților din fruntea statului. Pentru că dacă ne uităm, și zilele acestea, România este, cel puțin pe plan extern, un jucător care nu se află la adevăratul său potențial. Eu am făcut parte din echipa care a adus România în NATO și în Uniunea Europeană. Îmi aduc aminte că, în momentul în care s-a ridicat pentru prima dată steagul României în calitate de membru NATO, am făcut parte din delegația care a mers atunci la Bruxelles, lucrând în acest proiect important, un proiect de țară, împreună cu echipa de la MAE și de la alte ministere și vă mărturisesc că efectiv am plâns atunci de bucurie, de mândrie, știind că țara mea este sigură și nu o să mai fie niciodată sub influența unor state sau a unui stat de la est”, a afirmat Ana Birchall, marți, 9 iulie, în rubrica „Cu fața la alegători”.

Fosta ministră a Justiției este de părere că politica externă a României este, în momentul de față „sechestrată” pentru interese personale.

Ana Birchall a criticat actuala clasă politică, acuzând certuri inutile și jocuri de culise, amintind scandalurile din coaliție privind data alegerilor prezidențiale.

„Eu cred că, având în spate peste 20 de ani de politică externă, peste 20 de ani de om al dreptului, și eu am arătat că, în moment de cumpănă, în momente grele și complicate pentru România, mă refer aici și în 2017, când toată România era în stradă, sau când românii din afara granițelor au ieșit în stradă să își apere statul de drept, să-și apere democrația, sau în 2019, eu am arătat prin fapte că românii se pot baza pe mine”, a mai afirmat Birchall.

Fosta ministră a precizat că nu este interesată de „jocuri de culise” și a amintit de episodul excluderii sale din PSD, în 2019.

„Eu nu sunt omul care să fie interesat de jocuri de culise, sunt un candidat independent, nu sunt membrul vreunui partid politic din 2019, când vă aduceți aminte că am fost dată afară din PSD pentru că am avut îndrăzneala să mă opun unor modificări toxice din Justiție, pentru că doreau foarte mulți să scape de dosarele de corupție. Am avut această determinare, acest curaj, această responsabilitate pe care românii o să o vadă în continuare la mine”, a mai spus Ana Birchall.

Fostul vicepremier spune că nu s-a gândit niciodată cum îi va fi afectat viitorul politic de deciziile pe care le-a luat. „Faptele mele arată că românii chiar se pot baza pe mine să le apăr interesele în momente complicate”, a completat Birchall.

Ana Birchall, care a ieșit pentru o perioadă din spațiul public, a precizat că a avut o tentativă de a reveni pe scena politică, la parlamentarele din 2020, însă un episod tragic de viața ei a determinat-o să renunțe.

„Eu nu am vorbit public despre acest lucru. În 2020, tatăl meu a fost foarte grav bolnav și eu am știut că tăticu o să se ducă într-o lume mai bună, era în toamna anului 2020 și nu am vrut să mai candidez și am vrut să-mi petrec ultimele luni cu tăticul meu. Sunt fata lui Tăticu, sunt singura fată între doi băieți și în acea perioadă am considerat că este respectuos pentru mine și pentru alegători să-mi petrec timpul cu tăticul meu, Dumnezeu să-l odihnească, și nu să fiu pe lista vreunui partid sau altul, ca să merg în Parlament fără să fac o zi de campanie”, adaugă candidata.

Ana Birchall a adăugat că în această campanie va „alerga” prin țară și în afara granițelor sale pentru a vorbi cu alegătorii.

„Vreau să alerg după fiecare vot. Fiecare vot mă responsabilizează și mă onorează”, a mai spus candidata independentă.

„Totdeauna s-a ales răul cel mic. Eu vreau ca, în 2024, românii să aleagă binele cel mai mare, nu să fie puși mereu în fața situație în care au mai fost puși, inclusiv la ultimele alegeri, să aleagă răul cel mai mic. Eu cred că românii vor spune în 2024, alături de mine, ‘adio’ răului cel mic”, a mai spus Birchall.

Ana Birchall a punctat faptul că numele ei nu apare în niciun sondaj de opinie publicat până acum.

„Oare de ce? Cine se sperie de candidatura Anei Birchall și nu prezintă publicului această candidatură. Eu nu cer nimic altceva decât să fie prezentată această candidatură cu adevăratul meu CV”, mai spune ea.

„Va fi pentru prima dată în 20 de ani când alegem președintele și Parlamentul în același timp. Nu credeți că este important ca acolo, la Cotroceni, să fie cineva independent de jocurile de putere și de culise din interiorul partidelor?”

Ana Birchall a enumerat o parte dintre realizările sale în perioada în care a ocupat funcțiile de ministru al Justiției și de vicepremier.

„În perioada aceasta în care a fost situația complicată cu gazul, după invazia rușilor în Ucraina, știți că noi am avut acea plasă de siguranță pentru gaz, și nu numai noi, prin noi și Republica Moldova, în urma demersurilor mele și a politicii pe care eu am dus-o în calitate de vicepremier față de Azerbaidjan și am stabilit această legătură de colaborare în spiritul parteneriatului strategic pe care noi îl avem cu Azerbaidjan și am putut să ne asigurăm că, la un moment de cumpănă, avem un partener strategic care să ne ajute”, afirmă Ana Birchall.

De asemenea, Birchall a mai precizat că Republica Moldova a primit gaz prin conducta realizată cu eforturile sale.

„Am și contribuit în calitate de inițiator la acel memorandum care nu permite, în România, 5G chinezesc, asta pe lângă faptul că i-am dat afară de la Centrala Cernavodă. Acestea sunt decizii curajoase, care au fost luate exclusiv pentru interesele României.”, mai spune candidata.

Ana Birchall a mai precizat că, în ultima perioadă, chiar dacă nu a mai fost „în lumina reflectoarelor”, a continuat să reprezinte interesele țării în domeniul energiei și al securității energetice.

Fosta ministră l-a criticat și pe Klaus Iohannis, actualul președinte al României.

„Cu tot respectul față de cei care au fost locatari sau sunt locatari la Cotroceni în momentul de față. Avem un președinte inactiv, avem un președinte interesat mai mult de această stabilitate. Vă aduceți aminte cum a venit în 2020 și a spus ‘mergeți la vot pentru că o să avem 4 ani de zile fără alegeri și o să facem reformele necesare din punct de vedere al reformelor structurale în România, o să avem stabilitate în sensul că nu se mai schimbă guverne’. V-am arătat mai devreme. Matematica le-a dat cu stabilitatea în cap. Patru premieri, patru noi guverne în patru ani”, spune Birchall.

„La momentul la care vorbim, marile partide nici măcar nu și-au numit candidații. În continuare, în spatele ușilor închise, se fac calcule meschine, numai pentru a maximiza interesele lui x sau ale lui y”

În opinia ei, președinția nu este „o trambulină” pentru nimeni.

„Președinția României nu este o trambulină pentru nimeni. Președinția României este o funcție care reprezintă exclusiv interesele României și ale românilor. Președintele României trebuie să nu facă nimic altceva decât să garanteze aplicarea Constituției. Vă mai spun un lucru. Candidez pentru că vreau să înlătur din fruntea statului toate aceste nedreptăți.”

Ana Birchall speră că, în 2024, românii vor vota pentru prima dată „pentru”.

În ceea ce privește atitudinea electoratului din România cu privire la candidatele femei la funcții publice, Birchall este încrezătoare că alegătorii nu vor ține cont de acest lucru.

„Eu mă bucur că sunt și alte colege candidate. Întotdeauna am susținut prezența femeilor în politică, fie că vorbim la nivel național sau la nivel local. Eu am încredere că în aceste alegeri nu o să conteze dacă ești femeie sau bărbat. Eu cred că o să conteze cine ești cu adevărat, care este adevăratul tău CV, ce ai făcut atunci când ți s-a dat posibilitatea să reprezinți românii, dacă ai alergat sau alergi după o funcție sau alta. Eu mă mândresc că prima mea lege dată în parlament, în 2012, a fost egalitatea de șanse”, a mai spus Birchall.

