Ana Birchall, funcție nouă într-o importantă companie de stat. Cu ce se va ocupa fostul ministru PSD al Justiției

Ana Birchall, fostul ministru PSD al Justiţiei, va fi Reprezentant Special pentru Proiecte Strategice si Relatii Internationale al Nuclearelectrica.

Potrivit Nuclearelectrica, rolul Anei Birchall va fi ”de a contribui la eforturile Nuclearelectrica de a promova proiectele strategice pe care compania le are în desfăşurare în special în cadrul parteneriatului nord-american în domeniul energiei şi securităţii energetice, precum şi în cadrul altor parteneriate strategice.

Cu o experienţă de peste 20 de ani în drept, politică externă şi relaţii internaţionale, Ana Birchall este licenţiată în drept a Universităţii Bucureşti, masterat şi doctorat în drept, al prestigioasei Yale Law School, SUA. Înainte de a reveni acasă, Ana Birchall a lucrat pe Wall Street, New York City, SUA, în calitate de avocat în cadrul uneia dintre cele mai mari firme de avocatura din lume”.

”Din 2003, dna Birchall a revenit acasă cu familia şi s-a alăturat echipei Ministerului Afacerilor Externe promovând interesele României de integrare în NATO şi aderare la UE. Ulterior, Ana Birchall a decis să se implice în viaţă politica deţinând funcţia de Vicepremier pentru Parteneriatele Strategice ale României, Ministrul Justiţiei, Ministru delegat pentru afaceri europene, Înalt Reprezentant al Guvernului pentru relaţia cu SUA şi Afaceri Europene, deputat în Parlamentul României, preşedinta Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaţilor, preşedinta Comisiei Speciale pentru Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene, Preşedinta delegaţiei Parlamentului României la OSCE”, mai arată compania în prezentarea făcută.

"Sunt onorată să mă alătur echipei Nuclearelectrica, contribuind astfel la implementarea proiectelor pe care le-am promovat în domeniul energiei în calitate de vicepremier în special în cadrul parteneriatului strategic nord-american. Dezvoltarea Unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă, precum şi oportunitatea implementării reactoarelor modulare mici în România în parteneriat cu SUA, folosind astfel cei peste 25 de ani de experienţă ai Nuclearelectrica în industria nucleară, sunt proiecte majore atât pentru asigurarea independenţei energetice a României, cât şi pentru punerea în valoare a potenţialului strategic pe care România îl are în acest domeniu. România are toate premisele pentru a deveni un hub şi lider regional pentru dezvoltarea şi implementararea reactoarelor modulare mici, dar şi exportator de energie curată, cu zero emisii de CO2, contribuind estential la securitatea energetică a regiunii noastre”, a declarat Ana Birchall.

Conform lui Cosmin Ghita, CEO Nuclearelectrica, în calitate de Reprezentant Special pentru Proiecte Strategice şi Relaţii Internaţionale dna Birchall va sprijini, prin experienţa acumulată internaţional, cooperarea cu partenerii internaţionali strategici în dezvoltatarea şi implementarea proiectelor de investiţii ale Nuclearelectrica”,