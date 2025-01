Ana Birchall candidează și la alegerile prezidențiale din 2025. Vrea să construiască o alianță politică

Ana Birchall, fost vicepremier și fost ministru al Justiției, a anunțat că va candida la funcția de președinte al României, în anul 2025.

După cum se știe, Ana Birchall a candidat și la alegerile din anul 2024 însă a acumulat, în primul tur, un număr extrem de redus de voturi. Ulterior, alegerile din anul 2024 au fost anulate de CCR.

Ana Birchall și-a anunțat candidatura la alegerile din anul 2025 într-un mesaj postat pe Facebook, în seara de 7 ianuarie 2025. În acest mesaj, Birchall nu face nicio aluzie la eșecul ei din anul 2024.

"Am fost crescută să nu-mi plec capul și să nu-mi feresc privirea în fața nedreptății. Am fost educată și m-am pregătit profesional să fiu cinstită, responsabilă, să înțeleg legile și să le folosesc pentru binele oamenilor. Acest lucru mi l-au insuflat bunicii și părinții mei. Să am curaj să mă lupt pentru ceea ce este drept.

Voi candida pentru că iubesc această țară. Fără compromisuri. Am simțit mereu că este datoria mea să răspund nevoilor și speranțelor românilor.

România nu își poate descătușa potențialul, nu poate crește, atâta timp cât totul se clădește pe nisipurile mișcătoare ale corupției organizate și ale imposturii.

Sunt milioane de voci de români care cer o țară în care să creadă. Sunt aici, le aud vocile și vreau să le redau încrederea, să le arăt că există bună-credință și patriotism. Viitorul începe acum și alegerea este doar a noastră, iar împreună putem face această schimbare.

Îmi declar disponibilitatea de a dialoga cu oamenii politici care au aceleași obiective cu ale mele și care chiar doresc să salveze această țară și nu fac doar un ”balet” politicianist prin exhumări de lideri care, dacă ar fi fost la înălțimea funcțiilor, au avut toate șansele să fi dovedit atunci.

În opinia mea, dacă reușim construirea unei alianțe politice care arată românilor că ÎNȚELEGE gravitatea situației în care se află actualmente România și avansăm propuneri viabile pentru un președinte care să urmeze un plan politic solid, românii vor avea posibilitatea de a vota BINELE cel MARE", a scris Ana Birchall pe Facebook.

Până acum, și-au mai anunțat candidaturile la funcția de președinte al României, în anul 2025, Nicușor Dan (independent) și Elena Lasconi (USR). Este incertă situația lui Crin Antonescu, acesta anunțând că și-a suspendat candidatura. Antonescu urma să fie candidatul comun al PSD, PNL, UDMR și al grupului minorităților naționale.

Primul tur al alegerilor prezidențiale din anul 2025 ar putea să se desfășoare, cel mai devreme, la data de 23 martie 2025.

