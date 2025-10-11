Ana Birchall anunță că Departamentul Justiției din SUA a retras documentul care sugera că ea s-a oferit să colaboreze cu CIA: "Era un fals"

Autor: Mihai Diac
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 12:51
569 citiri
Ana Birchall FOTO Facebook/Ana Birchall

Fostul consilier prezidenţial Ana Birchall anunţă, într-o declaraţie pentru News.ro, că documentul din care rezulta că s-ar fi oferit să devină sursă/agent CIA în schimbul unei poziţii importante în România a fost retras din evidenţele Departamentului american al Justiţiei.

”Astăzi pot confirma public că Department of Justice a retras documentul respectiv din evidenţele sale, stabilind în mod clar că era un fals şi că a fost depus cu rea intenţie, fără ştirea mea”, a declarat Birchall, subliniind că ”a fost o tentativă de dezinformare şi de compromitere (kompromat) construită pe un document fabricat”.

”Încă din luna septembrie, imediat după ce am aflat despre apariţia unui document fals în registrul FARA al U.S. Department of Justice, am transmis o sesizare oficială autorităţilor americane, prin care am solicitat verificarea autenticităţii acelui material.

Astăzi pot confirma public că Department of Justice a retras documentul respectiv din evidenţele sale, stabilind în mod clar că era un fals şi că a fost depus cu rea intenţie, fără ştirea mea. Această decizie confirmă ceea ce am spus încă din prima zi: a fost o tentativă de dezinformare şi de compromitere (kompromat) construită pe un document fabricat, folosit abuziv de anumite persoane şi platforme din România pentru a-mi afecta credibilitatea şi a induce în eroare opinia publică”, a transmis Birchall.

Ea precizează că a acţionat imediat şi transparent, cu încrederea că adevărul se va impune şi mulţumeşte autorităţilor americane pentru promptitudine, profesionalism şi pentru seriozitatea cu care au tratat sesizarea sa.

”Cred că acest episod trebuie să fie o lecţie pentru toţi cei care răspândesc sau validează informaţii neverificate. Într-o lume în care manipularea şi propaganda devin instrumente de luptă politică, adevărul şi verificarea riguroasă a faptelor rămân singurele forme de apărare a democraţiei. Voi continua să acţionez cu aceeaşi determinare pentru a proteja nu doar reputaţia mea personală, ci şi principiul fundamental al responsabilităţii publice: adevărul nu poate fi înlocuit de zgomotul minciunii„, subliniază fostul consilier prezidenţial.

Informaţia referitoare la retragerea documentului a fost difuzată iniţial de G4Media.

Documentul despre care Ana Birchall afirmă că a fost retras a fost depus în 11 septembrie la Departamentul american al Justiţiei de Roniel Aledo, care se prezintă ca fost contractor CIA şi consultant pentru fostul preşedinte american Barack Obama, şi arăta că fostul consilier prezidenţial Ana Birchall l-ar fi contactat pe Aledo, oferindu-se să devină sursă/agent CIA în schimbul unei poziţii la nivel de ministru în România.

La apariţia informaţiei, la începutul acestei săptămâni, Ana Birchall a respins acuzaţiile, susţinând că este vorba despre ”o minciună” construită pe ”un formular depus în SUA de o persoană privată”. ”Nu am cerut, nu am negociat şi nu am autorizat pe nimeni să mă „recruteze” sau să mă „promoveze” către vreo instituţie americană”, preciza Birchall, adăugând că a sesizat autorităţile competente din SUA pentru ”rectificarea acestor neadevăruri” şi a iniţiat demersurile legale în România împotriva celor care ”produc şi distribuie asemenea calomnii”.

Roniel Aledo a depus declaraţii referitoare la relaţia cu Birchall, în conformitate cu Foreign Agents Registration Act, documentele fiind datate 11 septembrie 2025 şi având data de înregistrare şi publicare 12 septembrie.

La acest moment (11 octombrie 2025), căutarea după numele Anei Birchall sau al lui Roneil Aledo pe site-ul dedicat documentelor care sunt depuse în baza Foreign Agents Registration Act nu returnează niciun rezultat.

