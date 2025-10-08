Cerere de transparență pentru activitatea Anei Birchall la Cotroceni, pe fondul scandalului cu CIA: ”Oare nu ar fi bine să aflăm cu ce s-a ocupat în mod precis?”

După acuzațiile la adresa Anei Birchall, fosta ministră a Justiției, că s-ar fi oferit să devină o sursă pentru CIA, politologul Cristian Preda consideră că este un moment bun pentru transparență instituțională. „Oare nu ar fi bine să aflăm cu ce s-a ocupat în mod precis, ce persoane a văzut, ce memo-uri a redactat și la ce decizii a contribuit?”, se întreabă el miercuri, 8 octombrie.

Un document depus la Departamentul american al Justiției de Roniel Aledo, fost contractor CIA, susține că Ana Birchall, fost consilier prezidențial și ministru al Justiției, ar fi propus o colaborare cu Agenția Centrală de Informații (CIA) în schimbul unei funcții de ministru în România. Birchall a dezmințit acuzațiile pe care politologul Cristian Preda le consideră „o telenovelă proastă”.

„Ideea că Ana Birchall s-ar fi oferit să devină sursă pentru CIA, ca să ocupe un fotoliu ministerial - sau invers? - e bună pentru o telenovelă proastă. Până să fie descâlcite asemenea ițe, poate ar fi bine să aflăm de ce Birchall a fost numită consilier prezidențial de către Ilie Bolojan, cu trei săptămâni înainte de încheierea interimatului său la Cotroceni”, a propus fostul europarlamentar Cristian Preda.

Chiar dacă premierul Ilie Bolojan nu va dezvălui detalii despre activitatea consilierei Ana Birchall în timpul mandatului său de președinte interimar.

„Nu mă aștept ca actualul premier să explice ceva, dar ar fi genial dacă un ziarist ar reuși să afle ce anume a făcut fostă ministră în acele săptămâni, până să o demită, imediat cum a fost învestit, Nicușor Dan”, speră politologul.

Cristian Preda face referire și la legea susținută de USR și recent adoptată în Parlament, prin care senatorii și deputații vor fi obligați să dezvăluie de întâlniri au avut în care au fost discutate proiecte legislative și cu cine (reprezentanți ONG-uri, companii private etc.).

„Oare nu ar fi bine să aflăm cu ce s-a ocupat în mod precis, ce persoane a văzut, ce memo-uri a redactat și la ce decizii a contribuit?”, întreabă Cristian Preda despre activitatea Anei Birchall la Cotroceni în funcția de consilier prezidențial.

