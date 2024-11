Ana Birchall acuză Antena 3 CNN de linșaj mediatic: „Mihai Gâdea a primit ordin de la Varan să mă 'execute'!"

După ce a avut tensiuni în direct cu liderul AUR, când George Simion și-a făcut apariția în emisiunea Antena 3 CNN, găzduită la Parlament, Mihai Gâdea a intrat în conflict și cu Ana Birchall, un alt candidat la alegerile prezidențiale.

După ce Mihai Gâdea a fost acuzat că a vrut să-l „execute" pe Simion, acum și Ana Birchall susține că prezentatorul TV este de rea-credință. Candidata independentă crede că Gâdea a primit ordin de la Dan Voiculescu, șeful de la Antene.

„Lume, lume, în sfârșit breaking news cu Birchall, dar nu despre programul ei prezidențial, anunțat din 18 iunie, cu justiția pilon principal! Nuuu, e breaking news regizat de trimișii speciali ai Varanului Voiculescu!

Același Dan Voiculescu căruia încă de când eram ministrul justiției din 2019, îi solicit să restituie banii furați românilor!", a declarat Birchall.

Linșajul mediatic rezultă din faptul că Mihai Gâdea și Antena 3 ar fi făcut un cancan din dezbatere și au făcut știri din faptul că fosta ministră a Justiției nu a știut cât costă kilogramul de carne de porc, a transmis Ana Birchall.

„Acum poate înțelegeți simulacrul de dezbatere de aseară și cum 3 femei jurnaliste au primit comandă de la Varan să mă 'execute' cu binecuvântarea Părintelui Mihai Gâdea.. Același Mihai Gâdea care era ajutat să se cazeze prin SUA de omul lui Mircea Geoană… Un anume domnu Banu (Hai, Mihai, contrazice-mă dacă nu e așa!).

Bine că nu știu eu prețul cărnii de porc, deși încercam să îi tot spun doamnei jurnaliste Antena 3 adevărul, și anume că nu știu pentru simplul motiv că nu cumpăr pentru că nu prea mă omor să mănânc carne, iar de când mă știu carne de porc am primit în fiecare an de la părinții mei care, an de an, cresc un porc acasă, la țară! Taticul meu, Dumnezeu sa îl odihnească în fiecare an îmi trimitea și șorici (bun pentru colagen🙈), iar de 4 ani fratele meu mai mic Ștefan a preluat și face același lucru an de an)!

Acesta este adevărul, dar evident că doamna jurnalist avea o misiune specială pentru că nu s-a mulțumit cu răspunsul meu corect privind costul unei franzele de pâine! Trebuia domnule să facem breaking news și să dăm la TV și să umplem internetul că 'am prins-o pe Birchall'!", a mai comentat Birchall.

Ana Birchall: „România este pe ultimul loc în UE la productivitatea agricolă!"

Temele reale nu sunt puse în discuție, la Antena 3, de către Mihai Gâdea, susține Birchall.

„Ce trebuia însă discutat serios, dar evident că tema era linșajul Anei, este la fel cum nici românii nu știu cat îi costă faptul ca manâncă toata carnea de porc din import!

Este o problema structurală în care NU am avut strategie și investiții în agricultură de peste 35 de ani de guvernare PSD, PNL, USR și cine s-a mai perindat pe la guvernare!

Au devalizat și au vândut țara, au subminat toate sectoarele economice. Toți cei responsabili ar trebui puși sub acuzare pentru trădare și să și răspundă legal!

România este pe ultimul loc în UE la productivitatea agricolă!!!!!

Ce se întâmplă în industria cărnii este valabil și pentru industria laptelui. Românii mănâncă pâine congelată adusă din Germania! Românii mănâncă din import produse scumpe și de calitate inferioară!

Deci românii sunt păcăliți pe față! Aceste aspecte trebuiau discutate serios la Antena 3, nu cancan pentru, că era misiune specială de la Varan să fie linșată Ana!

Tocmai pentru că mă interesează agricultura, știind că marile combinate de creștere a porcilor au fost distruse am citit și discutat cu mulți fermieri care spuneau inclusiv cu cât vând sau ar trebui ei să vândă kg de carne de porc", a mai punctat Birchall.

Dan Voiculescu s-a retras din punct de vedere formal, din afacerile din media, iar locul său a fost luat de copii. Însă, în continuare, Voiculescu este considerat drept liderul de facto.

