Birchall il acuza pe Iordache ca nu i-a dat cuvantul pe un proiect controversat de lege privind combaterea spalarii banilor: Voi face plangere

Potrivit Anei Birchall, in cazul acestui proiect de lege , punctul de vedere al Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a fost negativ, iar ea ar fi incercat sa atraga atentia asupra unor posibile riscuri. Deputatul posteaza pe Facebook faptul ca a apasat de mai multe ori tasta #, tasta pe care parlamentarii o apasa pentru a lua cuvantul.Birchall insista pe faptul ca acest proiect de lege trebuie sa respecte o directiva europeana in domeniu, care a fost adoptata in 2018."Iordache a refuzat sa imi acorde acest drept. I-am comunicat acest lucru si presedintelui Camerei Deputatilor! Voi depune astazi, in scris, si o plangere catre conducerea CD, care va trebui sa ia masurile necesare! Politicasi a abuzurilor practicate de Iordache trebuie sa inceteze! Acest Iordache este o rusine pentru Camera Deputatilor!In fotografia de mai jos se observa de cate ori am solicitat sa iau cuvantul (conform procedurii se solicita luare de cuvant prin apasarea tastei #)," scrie Ana Birchall.Intr-o alta postare, Birchall arata ca a solicitat sa ia cuvantul regulamentar de cel putin 10 ori pentru a solicita retrimiterea la comisia juridica a acestui proiect legislativ pentru ca la dezbaterile din comisii Oficiul pentru Combaterea Spalarea Banilor nu a fost prezent la sedinta, nefiind invitat.