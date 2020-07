Care sunt partidele care au votat impotriva desfiintarii Sectiei Speciale: PSD, PRO Romania, PMP si minoritatile. UDMR s-a abtinut

"A fost creata artificial"

Votul a avut loc marti. Rezultatul: 165 de voturi "pentru" respingerea proiectului de desfiintare a Sectiei Speciale, 97 de voturi "impotriva", 25 de abtineri, doi deputati nu au votat.Potrivit analizei Anei Birchall, 138 de deputati PSD au votat pentru mentinerea Sectiei Speciale, un parlamentar social -democrat s-a abtinut si unula fost pentru desfiintarea acestei structure.Toti cei 7 deputati Pro Romania au votat pentru mentinerea Sectiei Speciale. La PMP, voturile s-au impartit astfel: 7 parlamentari au votat pentru mentinerea Sectiei, iar 4 s-au abtinut.Un numar de 7 dintre deputatii minoritatilor au votat pentru mentinerea Sectiei Speciale, 2 parlamentari au fost pentru desfiintare, a fost si o abtinere, iar 2 alesi au lipsit.Cei 19 deputati UDMR , prezenti in plen, s-au abtinut in bloc in cazul acestui vot.De partea cealalta, 67 de deputati PNL au votat pentru desfiintare, iar unul pentru mentinere, in timp ce 25 de alesi USR au votat pentru desfiintarea Sectiei Speciale.Birchall citeaza din raportului de activitate al Sectiei Speciale, pe anul 2019, cifre care ar lipsa de eficienta a acestei structuri "create artificial, pentru scopuri care, asa cum se vede in practica, nu prea au legatura cu infaptuirea justitiei."- 417 dosare lucrate, din care 415 clasate!- Doar 2 (doua)) dosare trimise in instanta , dintre care unul pentru un magistrat pentru ca rula cu o viteza mai mare cu 36 km/h decat limita legala.In acelasi timp, veniturile totale lunare ale celor sapte procurori care lucreaza in cadrul SIIJ sunt in suma de 191.210 lei (luna martie 2020).- Media lunara a cheltuielilor administrative: 47.950 lei- Media lunara a cheltuielilor de personal: 468.613 lei.- Total cheltuieli: 516.563 lei"Eficienta maxima, nu? Din aceste cifre cred ca reiese clar acum cat de falsa era manipularea ca aceasta sectie ar fi fost creata pentru a elimina migistratii corupti. In realitate, in forma actuala, SIIJ este o Cooperativa Nufarul de albire a magistratilor certati cu legea sau corupti, inamicul curatirii magistraturii de personaje toxice care nu fac cinste statutului de magistrat.Tot in raportul de activitate pe 2019 se scrie negru pe alb: au fost trimisi in judecata 3 magistrati dintre care unul achitat, iar al doilea este cel cu depasirea vitezei legale cu 36 de km/h. Unde sunt dosarele cu magistratii corupti si certati cu legea?," conchide Ana Birchall.