Cazul interceptarilor SRI din dosarele de coruptie, excluse in baza deciziilor CCR. Birchall: Cred ca se impune revizuirea Constitutiei

"Avem probe, dar nu le putem folosi"

"Exista o analiza la MJ"

"Infractorii vor continua sa scape"

Ziare.

com

CCR spune ca nu ar fi clara procedura de contestare a legalitatii acestor probe obtinute de SRI pe mandate de siguranta nationala si folosite de procurori in dosarele penale. Decizia a fost data in februarie, dar motivarea a fost publicata in aceasta saptamana.Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea , condamnat pe 3 februarie 2020 la 3 ani de inchisoare cu executare intr-un dosar de coruptie in care este acuzat ca a primit mita peste 62.000 de lei.Ana Birchall remarca absurdul situatiei, de a avea dovezile infractiunii si de a nu le putea utiliza."Daca o inregistrare este efectuata de o persoana fizica proba respectiva este admisa si legala! Daca aceeasi proba este obtinuta in baza unui mandat de siguranta nationala dat, atentie, de un judecator, proba nu mai este admisa si nu mai este legala ca asa spune, cu majoritate, onor CCR!," afirma Birchall.Fostul ministru remarca si opinia separata a celor 2 judecatori, Simina Tanasescu si Livia Stanciu."Tocmai de aceea anul trecut in cadrul Ministerului Justitiei am infiintat un grup de lucru special care a analizat deciziile CCR cu scopul de a formula si promova masurile legislative care se impun pentru ca astfel de decizii sa fie evitate!Cand am plecat din fruntea ministerului analiza era finalizata iar masurile legislative necesare identificate! Ministerul Justitiei are obligatia sa vina, in regim de urgenta, cu acest pachet legislativ!," explica deputatul.Potrivit acesteia, este evident ca in absenta unei interventii legislative privind regimul probelor astfel obtinute infractorii vor continua sa scape, intrucat mijloacele de proba vor fi eliminate (inclusiv fizic) din dosarele aflate pe rolul instantelor."In plus, eu chiar cred ca se impune revizuirea Constitutiei! Daca nu se intervine legislativ, in regim de urgenta, pe langa achitarile care vor curge pe banda rulanta pe modelul " fapta nu exista" vom mai avea inca un efect garantat si anume pierderea increderii romanilor cinstiti in actul de justitie si de dreptate!," concluzioneaza Ana Birchall.