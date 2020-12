Situatie critica in justitie in cazul completurilor de apel: "Este nevoie rapid, pana la finalul anului, de o ordonanta de urgenta"

Postarea Anei Birchall

Reactia fostului ministru vine dupa ce Senatul a aprobat solicitarea liderului grupurilor senatorilor PNL , Virgil Guran, de retrimitere la comisii a proiectului de lege , pentru doua saptamani. Este vorba de prorogarea cu un an a prevederii potrivit careia completurile de apel, in penal si civil, trebuie formate din trei judecatori si care ar trebui sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2021. In prezent aceste completuri sunt formate din doi judecatori.Mai multi senatori PSD si AUR au obiectat impotriva retrimiterii la comisii a propunerii legislative, initiatorii PNL fiind acuzati de incompetenta parlamentara.Pe 21 decembrie, Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie au solicitat noului Parlament al Romaniei reglementari urgente privind examenele de admitere in magistratura si amanarea completurilor de trei judecatori in apeluri."Va solicitam sa aveti in vedere faptul ca intrarea in vigoare a acestor dispozitii la 01.01.2021 este de natura sa puna in dificultate functionarea sistemului judiciar in ansamblu, sa afecteze functionarea normala a instantelor judecatoresti si sa conduca la prelungirea duratei proceselor, cu consecinte grave asupra respectarii principiului judecarii cauzelor intr-un termen rezonabil, asa cum a constatat si Comisia de la Venetia," explicau magistratii."Am scris ieri ca este o mare greseala ca pana in acest moment nu a fost clarificata si rezolvata situatia completurilor de 3 judecatori! DA este o mare greseala asa cum pentru mine este o mare enigma cum de s-a ajuns aici si o problema atat de serioasa, cu un impact major asupra justitiei, (fiind afectate in principal sectiile penale dar si cele civile) sa fie taraganata atata timp desi se stia de cel putin 1 an. Poate totusi explica cineva public cum de s-a ajuns aici, nu?Ce trebuie facut pentru a evita un dezastru?1) Dat urgent maine OUG de prorogare de termen si astfel se evita intrarea in vigoare la 1 ianuarie. Sigur, un astfel de OUG nu este lipsit de riscuri pentru ca, asa cum am spus si ieri, se poate trezi Dorneanu si compania sa spuna ca nu se respecta referendumul pe justitie desi se poate argumenta ca nu il incalca dar nu poti sti niciodata cu Dorneanu si ai lui si te poti trezi ca peste ceva vreme ai decizii declarate nule tocmai pe acest aspect (avem precedent cu completurile de 5, nu?)2) Separat de acest OUG prin care doar salvezi dezastrul de la intrarea in vigoare la 1 ianuarie, parerea mea este ca trebuie initiat urgent un proiect de lege, adoptat in guvern si trimis in Parlament in procedura de urgenta, DE ABROGARE a aceste modificari legislative marca Tudorel Toader , Iordache etc.. la pachet cu ABROGAREA unei alte aberatii si anume pensionarea la 20 de ani de activitate (este amanata intrarea in vigoare cu inca 1 an) si revenirea la formula initiala de pensionare dupa 25 de ani de activitate! Rog share, sa se stie adevarul!Asta ar trebui facut urgent!"