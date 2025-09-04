Oana Țoiu, acuzată că a declanșat un scandal diplomatic cu China. „Sunt convinsă că, atunci când a mers la Moscova, la două luni după anexarea Crimeei, i-a bătut obrazul lui Putin”

Fosta ministră a Justiției Ana Birchall a acuzat-o joi, 4 septembrie, pe ministra de Externe Oana Țoiu că a declanșat un scandal diplomatic cu China. Birchall a amintit o postare a Oanei Țoiu din aprilie 2014 în care aceasta anunța că merge la un eveniment de business la Moscova, la două luni după anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia.

Declarațiile vin după ce Țoiu a condamnat prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la summitul organizat de președintele Xi Jinping la Beijing alături de dictatorul rus Vladimir Putin.

”Îmi este efectiv milă de diplomații care trebuie să facă damage repairs (atât cât se mai poate face) după toate tembelismele din ultimele luni! La momentul audierii ca ministru sigur d-na Oana Țoiu nu știa, dar poate totuși între timp a aflat că România are cu China un “Parteneriat Amplu de Prietenie și Cooperare” iar cu India România are un Parteneriat Extins! Iar dacă ar înțelege diplomația, ar ști cât de mult rău a făcut declarația ei absolut tembelă de azi! Ar fi indicat să știe contribuția României la o vizită extrem de importantă în China a unui președinte SUA de exemplu”, a scris Birchall pe rețelele sociale.

Aceasta o mai acuză pe ministra de Externe de lașitate pentru ștergerea unei postări în care critica noua administrație a SUA.

„Așa după cum ar trebui să știe că ștergerea unor postări (imediat după ce a fost numită ministru), postări în care îi insulta pe Președintele Trump și pe JD Vance, nu arată decât cel mult lașitate… dar sigur nu te califică ca un partener de dialog, un partener de încredere, oricâte poze ar vâna sau oricâte declarații ar da pentru consumul intern pentru PR personal!”, mai scrie Birchall.

Birchall a repostat și mesajul din aprilie 2014 pe rețeaua X (fostă Twitter) al Oanei Țoiu, care pe atunci nu ocupa nici o funcție publică.

”Sunt convinsă (sau mai degrabă NU) că în aprilie 2014, la nici 2 luni de la anexarea ilegală a Crimeei de către Putin, când d-na Țoiu mergea la Moscova, invitată de un ONG rusesc, i-a bătut obrazul lui Putin și a condamnat anexarea ilegală a Crimeei… sau poate că nu!?”, a mai scris Ana Birchall.

Oana Țoiu declarase, cu referire la vizita foștilor premieri Năstase și Dăncilă la Beijing, că patrioții nu se gudură pe lângă agresor și a subliniat că aceștia au mers ca persoane private și că nu reprezintă România.

”România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat și comunități în Ucraina unde se vorbește limba română. Au mers acolo ca persoane private și se reprezintă doar pe ei înșiși, dar probabil că invitația a fost bazată și pe rolul de foști premieri și indică o intenție de a arăta influența asupra României – dar Putin a reușit să arate doar că legăturile lor sunt legate de trecut și nu de viitorul României. România și-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în această perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”.

