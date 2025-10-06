Ana Birchall s-ar fi oferit să devină colaborator CIA, contra unei funcții importante. Dezvăluirea apare într-un document oficial depus la Departamentul Justiției. Fostul ministru neagă

Un document depus la Departamentul american al Justiției de Roniel Aledo, fost contractor CIA, susține că Ana Birchall, fost consilier prezidențial și ministru al Justiției, ar fi propus o colaborare cu Agenția Centrală de Informații în schimbul unei funcții de ministru în România. Birchall respinge ferm acuzațiile, calificându-le drept „o minciună construită pe declarațiile unei persoane private” și afirmă că a sesizat autoritățile din SUA și România pentru clarificarea situației și sancționarea celor implicați în „calomnie și uzurpare de identitate”.

Un document depus în 11 septembrie la Departamentul american al Justiției de Roniel Aledo, care se prezintă ca fost contractor CIA și consultant pentru fostul președinte american Barack Obama, arată că fostul consilier prezidențial Ana Birchall l-ar fi contactat pe Aledo, oferindu-se să devină sursă/agent CIA în schimbul unei poziții la nivel de ministru în România.

Birchall respinge acuzațiile

Ana Birchall respinge aceste acuzații, susținând că este vorba despre „o minciună” construită pe „un formular depus în SUA de o persoană privată”. „Nu am cerut, nu am negociat și nu am autorizat pe nimeni să mă „recruteze” sau să mă „promoveze” către vreo instituție americană”, precizează Birchall, adăugând că a sesizat autoritățile competente din SUA pentru „rectificarea acestor neadevăruri” și a inițiat demersurile legale în România împotriva celor care „produc și distribuie asemenea calomnii”.

Roniel Aledo a depus declarații referitoare la relația cu Birchall, în conformitate cu Foreign Agents Registration Act, documentele fiind datate 11 septembrie 2025 și având data de înregistrare și publicare 12 septembrie.

În formularul depus, este bifată rubrica potrivit căreia situația nu este rezultatul niciunui contract scris oficial și nici al unei corespondențe între părți. „Dacă această căsuță este bifată, oferiți mai jos o descriere completă a termenilor și condițiilor acordului sau înțelegerii verbale, durata acestuia și onorariile și cheltuielile, dacă există, care urmează să fie primite”, indică documentul, la următorul punct, care solicită „data contractului sau acordului”, fiind înscrisă data de 1 martie 2025.

"M-a rugat să o pun în legătură cu CIA"

„Ea m-a rugat, în calitate de fost contractor CIA, să o pun în legătură cu CIA. A spus că, dacă va fi în guvernul român, va deveni un apărător ferm și un susținător al Guvernului SUA în cadrul guvernului român. Ea dorea să fie în contact direct cu Agenția Centrală de Informații (CIA). Nu a existat niciun fel de acord, verbal sau contractual. Nici bani. Niciun contract. Niciun fel de beneficii promise sau oferite”, precizează Aledo în document. La rubrica la care trebuie să precizeze dacă activitățile în beneficiul Anei Birchall au inclus și activități politice, Aledo menționează: „Ana dorește să devină demnitar la nivel de ministru în România. Dacă acest lucru se întâmplă, atunci ea vrea să devină un susținător și apărător ferm al politicilor guvernului SUA în România și o sursă/agent pentru CIA. Eu vreau să o promovez în cadrul CIA și DIA. Nu a existat niciun fel de acord, verbal sau contractual. Nici bani. Niciun contract. Niciun fel de beneficii promise sau oferite”.

În ceea ce privește activitățile pe care le-a întreprins ca urmare a discuției cu Birchall, Roniel Aledo notează: „Am contactat CIA și m-am întâlnit de 2 ori în persoană cu un reprezentant CIA. Am luat legătura cu un ofițer superior DIA prin mesaje și apeluri telefonice. Am promovat-o pe Ana ca potențială sursă/agent al Guvernului SUA în România. Ana dorea să fie un apărător ferm, susținător și promotor al politicilor guvernului SUA în România și o sursă/agent pentru CIA. Nu au fost primiți bani, beneficii sau promisiuni și nu a existat niciun contract, verbal sau scris, cu Ana”.

Birchall a deținut funcții importante în România

„Astăzi a fost distribuită o minciună despre mine, construită pe un formular depus în SUA de o persoană privată. Resping categoric aceste afirmații. Nu am cerut, nu am negociat și nu am autorizat pe nimeni să mă „recruteze” sau să mă „promoveze” către vreo instituție americană. Îi rog pe toți cei de bună-credință – jurnaliști și cititori – să citească documentul invocat, până la capăt: autorul lui scrie chiar el, negru pe alb, că nu există niciun acord, nici verbal, nici scris, nicio plată, niciun beneficiu. Cu alte cuvinte, chiar documentul contrazice povestea răspândită în spațiul public”, scrie Birchall pe Facebook.

Afirmațiile că „a contactat CIA” îi aparțin exclusiv persoanei care a depus formularul, subliniază fostul consilier prezidențial, adăugând: „Nu l-am mandatat, nu l-am plătit, nu am avut nicio înțelegere sau contract cu el”.

Ea subliniază că orice folosire a numelui său în acest context este „o tentativă de uzurpare a identității și o calomnie”.

Birchall acuză că nu a fost contactată înainte de publicarea inițială a acestor acuzații. „Am sesizat autoritățile competente din SUA pentru rectificarea acestor neadevăruri și am inițiat demersurile legale în România împotriva celor care produc și distribuie asemenea calomnii. Solicit drept la replică și retragerea materialelor false. Am susținut mereu parteneriatul strategic România–SUA și regulile statului de drept. Tocmai de aceea resping ferm manipularea, minciuna și linșajul mediatic. Vă rog să nu alimentați dezinformarea. Voi reveni cu actualizări pe măsură ce instituțiile competente clarifică oficial situația”, conchide Ana Birchall.

Ana Birchall a fost numită în 30 aprilie, de președintele interimar Ilie Bolojan, în funcția de consilier prezidențial la Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni, cu atribuții și responsabilități pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României.

Ea a rămas în funcție până la data de 30 iunie. Birchall a candidat la alegerile prezidențiale din 2024. Ea a susținut în campanie că, în 2019, a realizat întâlnirea dintre președintele SUA Donald Trump și președintele României Klaus Iohannis, la Casa Albă. Ana Birchall ocupa în acel moment funcția de vicepremier pentru parteneriate strategice în Guvernul Dăncilă, ostil președintelui Iohannis.

Birchall a fost și ministru al Justiției.

Ana Birchall a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității din București la mijlocul anilor '90, apoi a continuat studiile în SUA, unde a obținut titlul de doctor la Universitatea Yale, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din lume. Ulterior, a profesat la o mare firmă de avocatură din New York. S-a întors în România în timpul guvernării Năstase, fiind angajată în Ministerul de Externe, unde s-a ocupat de negocierile pentru aderarea la UE. A ocupat funcția de consilier pe probleme de politică externă în Senat și a condus departamentul de educație al PSD. În 2012, a devenit consiliera premierului Victor Ponta, apoi deputat de Vaslui în două legislaturi.

