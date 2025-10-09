Relația care a făcut-o pe Ana Birchall consilier prezidenţial la Cotroceni. Premierul Bolojan a recunoscut

Autor: Adrian Zia
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 23:31
227 citiri
Relația care a făcut-o pe Ana Birchall consilier prezidenţial la Cotroceni. Premierul Bolojan a recunoscut
Ana Birchall / FOTO: Captură video Ana Birchall (Facebook), MuzeulCotroceni.ro, colaj Ziare.com

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, 9 octombrie, că a numit-o pe Ana Birchall în funcţia de consilier prezidenţial la Cotroceni, în baza expertizei pe care aceasta o avea în privinţa relaţiei cu SUA şi a faptului că absolvit o universitate din Statele Unite.

Întrebat la postul B1 TV pe ce criteriu a numit-o consilier prezidenţial pe Ana Birchall atunci când a fost preşedinte interimar al României, Bolojan a arătat că, în ceea ce-i priveşte pe toţi colegii care au fost în echipa de la Cotroceni în acele trei luni de zile, au existat două situaţii - i-a găsit acolo sau au fost aduşi pentru că erau "descoperite" nişte zone de politică externă, în special pe relaţia cu Statele Unite.

"Şi atunci, analizând dacă sunt oameni care au o anumită expertiză, dacă sunt disponibili să se implice, sau i-am contactat eu, sau m-au contactat dânşii, şi în felul acesta am format această echipă, inclusiv am numit-o pe doamna Birchall în ultima perioadă, pe baza expertizei dânsei - lucrase pe proiecte româno-americane, este absolvent de universitate din Statele Unite, trăise acolo.

Deci avea o experienţă pe tema asta. Şi asta a fost logica pe care am propus-o. Şi pe domnul Cristian Diaconescu, şi pe domni Mazuru, şi pe ceilalţi colegi pe care i-am rugat să mă sprijine în această perioadă, domnul Dacian Cioloş, de exemplu, onorific şi alţi câţiva colegi care m-au ajutat în această perioadă. Nu văd niciun fel de problemă şi nu au fost niciun fel de condiţionări sau alte elemente de tipul celor care au apărut în spaţiu public", a menţionat Ilie Bolojan.

În ceea ce priveşte faptul că organizaţia APADOR CH reclamă faptul că "Guvernul a refuzat să comunice datele minime despre ajutoarele militare acordate Ucrainei, motiv pentru care dau în judecată Guvernul", Bolojan a răspuns că trebuie adunate toate aceste date şi comunicate.

"Eu cred că trebuie să adunăm toate aceste date şi, cu cât le comunicăm mai repede, cu atâta lucrurile sunt mai bine. Şi voi căuta, ca, în perioada următoare, adunând tot ce înseamnă susţineri pe care România le-a acordat, să putem comunica aceste date", a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Cerere de transparență pentru activitatea Anei Birchall la Cotroceni, pe fondul scandalului cu CIA: ”Oare nu ar fi bine să aflăm cu ce s-a ocupat în mod precis?”
Cerere de transparență pentru activitatea Anei Birchall la Cotroceni, pe fondul scandalului cu CIA: ”Oare nu ar fi bine să aflăm cu ce s-a ocupat în mod precis?”
După acuzațiile la adresa Anei Birchall, fosta ministră a Justiției, că s-ar fi oferit să devină o sursă pentru CIA, politologul Cristian Preda consideră că este un moment bun pentru...
Grindeanu despre informațiile legate de Ana Birchall și CIA: ”Nu e nici prima şi nu e nici ultima care îşi arată disponibilitatea să facă lucruri care…”
Grindeanu despre informațiile legate de Ana Birchall și CIA: ”Nu e nici prima şi nu e nici ultima care îşi arată disponibilitatea să facă lucruri care…”
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 6 octombrie, în contextul acuzaţiilor la adresa Anei Birchall, că aceasta nu mai e de mult membru PSD şi crede că ”nu e nici...
#Ana Birchall, #consilier prezidential cotroceni, #bolojan presedinte interimar , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Sticlele de plastic se vor schimba din nou. Ce urmeaza dupa capacul care nu se poate desprinde
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ilie Dumitrescu l-a vazut in Romania - Moldova si a facut un "pariu" la care nu se astepta nimeni: "O sa vedeti!"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bucureștiul rămâne cu Bujduveanu până-n 2026. Condiția ca alegerile pentru primărie să se mai organizeze anul acesta
  2. Ilie Bolojan, despre relația cu Sorin Grindeanu: „Constat atacuri, proiecte de legi care încalcă protocolul coaliției, am încercat să le neglijez”
  3. Relația care a făcut-o pe Ana Birchall consilier prezidenţial la Cotroceni. Premierul Bolojan a recunoscut
  4. Ce spune ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre Visa Waiver, după ce a fost în SUA. „Eu am făcut o promisiune la începutul mandatului”
  5. De ce trage tare Bolojan să rezolve problema pensiilor magistraților? Câte sute de milioane de euro pierde România dacă CCR nu e de acord cu reforma
  6. Congres AUR cu un singur candidat. „Deși nu are concurent intern, George Simion are un etern competitor extern, pe Călin Georgescu”
  7. Ilie Bolojan îl contrazice pe ministrul Energiei și spune că nu avem cel mai mare preț din Europa. „Aceasta este realitatea, și nu are rost să o ocolim”
  8. Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege prevede și o nouă categorie specială pentru aceste mijloace de transport
  9. 300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în continuare în coaliție”
  10. Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 explicată de Ludovic Orban. "Dacă Marcel Ciolacu ajungea în turul doi..."