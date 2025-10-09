Relația care a făcut-o pe Ana Birchall consilier prezidenţial la Cotroceni. Premierul Bolojan a recunoscut

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, 9 octombrie, că a numit-o pe Ana Birchall în funcţia de consilier prezidenţial la Cotroceni, în baza expertizei pe care aceasta o avea în privinţa relaţiei cu SUA şi a faptului că absolvit o universitate din Statele Unite.

Întrebat la postul B1 TV pe ce criteriu a numit-o consilier prezidenţial pe Ana Birchall atunci când a fost preşedinte interimar al României, Bolojan a arătat că, în ceea ce-i priveşte pe toţi colegii care au fost în echipa de la Cotroceni în acele trei luni de zile, au existat două situaţii - i-a găsit acolo sau au fost aduşi pentru că erau "descoperite" nişte zone de politică externă, în special pe relaţia cu Statele Unite.

"Şi atunci, analizând dacă sunt oameni care au o anumită expertiză, dacă sunt disponibili să se implice, sau i-am contactat eu, sau m-au contactat dânşii, şi în felul acesta am format această echipă, inclusiv am numit-o pe doamna Birchall în ultima perioadă, pe baza expertizei dânsei - lucrase pe proiecte româno-americane, este absolvent de universitate din Statele Unite, trăise acolo.

Deci avea o experienţă pe tema asta. Şi asta a fost logica pe care am propus-o. Şi pe domnul Cristian Diaconescu, şi pe domni Mazuru, şi pe ceilalţi colegi pe care i-am rugat să mă sprijine în această perioadă, domnul Dacian Cioloş, de exemplu, onorific şi alţi câţiva colegi care m-au ajutat în această perioadă. Nu văd niciun fel de problemă şi nu au fost niciun fel de condiţionări sau alte elemente de tipul celor care au apărut în spaţiu public", a menţionat Ilie Bolojan.

În ceea ce priveşte faptul că organizaţia APADOR CH reclamă faptul că "Guvernul a refuzat să comunice datele minime despre ajutoarele militare acordate Ucrainei, motiv pentru care dau în judecată Guvernul", Bolojan a răspuns că trebuie adunate toate aceste date şi comunicate.

"Eu cred că trebuie să adunăm toate aceste date şi, cu cât le comunicăm mai repede, cu atâta lucrurile sunt mai bine. Şi voi căuta, ca, în perioada următoare, adunând tot ce înseamnă susţineri pe care România le-a acordat, să putem comunica aceste date", a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

