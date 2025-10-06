Grindeanu despre informațiile legate de Ana Birchall și CIA: ”Nu e nici prima şi nu e nici ultima care îşi arată disponibilitatea să facă lucruri care…”

Autor: Silvia Salcie
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 18:29
1813 citiri
Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD FOTO Hepta

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 6 octombrie, în contextul acuzaţiilor la adresa Anei Birchall, că aceasta nu mai e de mult membru PSD şi crede că ”nu e nici prima şi nu e nici ultima care îşi arată disponibilitatea să facă lucruri care….. ”.

Ana Birchall nu mai e demult membru PSD, aşa cum bine ştiţi. Demult, mult, aşa că n-am ce să comentez. Cred că nu e nici prima şi nu e nici ultima care îşi arată disponibilitatea să facă lucruri care….”, a declarat preşedintele interimar al PSD.

Un document depus în 11 septembrie la Departamentul american al Justiţiei de Roniel Aledo, care se prezintă ca fost contractor CIA şi consultant pentru fostul preşedinte american Barack Obama, arată că fostul consilier prezidenţial Ana Birchall l-ar fi contactat pe Aledo, oferindu-se să devină sursă/agent CIA în schimbul unei poziţii la nivel de ministru în România. Ana Birchall respinge aceste acuzaţii, susţinând că este vorba despre ”o minciună” construită pe ”un formular depus în SUA de o persoană privată”.

”Nu am cerut, nu am negociat şi nu am autorizat pe nimeni să mă „recruteze” sau să mă „promoveze” către vreo instituţie americană”, precizează Birchall, adăugând că a sesizat autorităţile competente din SUA pentru ”rectificarea acestor neadevăruri” şi a iniţiat demersurile legale în România împotriva celor care ”produc şi distribuie asemenea calomnii”.

