Ana Birchall acuza ca este tinta unei campanii de denigrare pornita din Primaria Capitalei si cere procurorilor sa deschida o ancheta

Birchall spune ca a verificat de mai multe ori acest lucru si este fara putinta de tagada ca firele acestei campanii duc la Primaria Capitalei."Doamna Primar General Firea, va solicit public sa confirmati si sa explicati in regim de urgenta - deoarece cheltuirea banilor publici este o informatie de interes public - daca in fisa postului acestor angajati ai Primariei Capitalei este ca in timpul serviciului sa desfasoare activitati cu iz politic in beneficiul dvs., direct, ca de pilda invadarea paginilor diverselor persoane publice fata de care nu aveti o simpatie deosebita, pentru ca acestia sa fie atacati si denigrati si pentru a deturna discutiile de la teme extrem de importante - ca de exemplu cele privind justitia," scrie Birchall, intr-o postare pe Facebook.Fostul ministru i-a invederat Gabrielei Firea ca aceste actiuni si complicitati sunt infractiuni prevazute de Codul Penal si de Procedura Penala si tocmai de aceea este imperios necesar ca primaril sa clarifie cat mai repede aceste aspecte.," conchide Birchall.