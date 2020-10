Ana Birchall: Am decis sa nu mai candidez pentru un nou mandat in Camera Deputatilor

"Am decis sa nu mai candidez pentru un nou mandat in Camera Deputatilor. Asta nu inseamna ca voi parasi viata publica si politica. Din contra!", a scris Birchall, vineri dimineata, pe pagina sa de Facebook Ea subliniaza ca aceasta decizie a fost luata de ceva vreme si nu a avut "nicio discutie, directa sau indirecta, cu niciun lider de partid despre o eventuala candidatura"."Am intrat in Parlamentul Romaniei cu speranta, dar si determinarea de a fi in slujba romanilor cinstiti si de buna credinta care m-au investit cu incredere. Imi voi incheia cu fruntea sus perioada petrecuta in Camera Deputatilor, o perioada in care, oricat de greu mi-a fost, am incercat, atat cat am putut eu si cat a depins de mine, sa imi fac treaba cu profesionalism, cu buna credinta si seriozitate. (...) Va asigur ca voi ramane tot atat de activa si implicata in viata publica si politica, continuand ce am inceput", a mai scris Ana Birchall.La alegerile precedente, Ana Birchall a castigat un mandat de deputat din partea PSD . Din luna februarie a acestui an ea este deputat neafiliat.