Ana Birchall, despre Firea: Tupeu si maxima nesimtire la aceasta doamna

"Tupeu si maxima nesimtire la aceasta doamna senator (fugita in Parlament desi castigase un loc de consilier general iar in campanie se jura si promitea cum o sa se lupte ea pentru bucuresteni etc etc... functia de consilier general fiind prea mica pentru ambitiile de preamarire ale acestei doamne)!", a reactionat Birchall.In opinia fostului ministru al Justitiei, pentru "toate nenorocirile facute in Bucuresti", Firea ar trebui "sa nu scoata capul din pamant de rusine....si sa aiba decenta sa se abtina"."P.S. Da, asa cum am mai spus, ministrul Sanatatii are responsabilitate sa (inclusiv din primul mandat ) dar Firea se numara printre ultimile persoane care poate sa scoata capul si sa dea lectii! Daca e totusi nevorbita poate incepe cu domnul Cercel!", a adaugat Birchall.Intr-o alta postare pe Facebook , fostului ministru al Justitiei a amintit de o poza mai veche in care Firea, aflata in biroul ei din Primaria Capitalei, are langa ea un calorifer electric."Sa ii aducem aminte doamnei senator cum se incalzea la biroul de primar general cu caloriferul sau cum se tinea de balade gen 'cri cri calorifer gri' ...ca se pare ca a uitat! Asa cum am mai spus, aceasta doamna ar trebui sa aiba minima decenta si sa nu mai ridice capul din pamant de rusine pentru tot raul facut bucurestenilor in mandatul ei de primar! Rog share, sa se stie adevarul! P.S. O rog sa nu isi mai asmuta postacii, trolii si un anumit 'patruped' ca sa ma denigreze! Nu de alta dar pur si simplu se face si mai mult de ras!", a precizat Birchall.Citeste si: