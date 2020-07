Ana Birchall, dupa decizia CCR in cazul Sectiei Speciale: Devoaleaza public smecheria prin care Iordache, Tudorel Toader si Savonea au incercat sa-si creeze un parchet paralel

Cere demisia unor membri CSM

"Sectia Speciala trebuie desfiintata! O spun magistratii onesti si romanii care cred in dreptate, o spun raspicat si organismele internationale. Decizia de astazi a CCR reprezinta doar o peticeala a unei legi mosite smechereste, viclean si impotriva intereselor romanilor cinstiti de catre Iordache, Tudorel Toader Lia Savonea si compania dinAstazi, CCR lasa Sectia Speciala (SIIJ), alias Cooperativa, fara importante parghii prin care, asa cum am tot atentionat si public, intervenea discretionar si mai ales neconstitutional in actul de justitie , in favoarea unor inculpati! De asemenea, devoaleaza public smecheria prin care Iordache, Tudorel Toader, Savonea si toata gasca au incercat sa-si creeze un parchet paralel al carui scop a fost asigurarea protectiei, intimidarea magistratilor incomozi si blocarea unor anchete penale," afirma Birchall.Potrivit acesteia, in lege ar fi in continuare prevederi revoltatoare privind Sectia Speciala. In sprijinul afirmatiei, ea citeaza din comunicatul CCR dat in acest caz."Din punctul meu de vedere, pe langa toxicitatea de care a dat dovada impiedicand actul de justitie, SIIJ este neconstitutionala atat prin prerogativele pe care le-a primit, cat si prin modul in care a fost imaginata, mosita si viclean creata de gasca Iordache, Tudorel Toader si Savonea!Curtea Constitutionala devoaleaza, de fapt, intentia profund criticabila si evident neconstitutionala, a celor care au nascocit aceasta Sectie, anume de a crea "un statut special pentru SIIJ, preeminent fata de celelalte structuri din PICCJ si o pozitie supraordonata a acesteia in ierarhia Ministerului Public, cu incalcarea art.132 din Constitutie", ceea ce arata de fapt ca autorii textului de lege au vrut sa isi creeze un parchet al lor!," continua fostul ministru al Justitiei.Ana Birchall face trimitere la proiectul legislativ de desfiintare a Sectiei Speciale, aflat pe rolul Senatului, dupa ce deputatii au votat impotriva acestuia."Si in lumina deciziei de astazi, votul din Camera Deputatilor impotriva proiectului de lege privind desfiintarea SIIJ a fost o imensa greseala si o sansa pierduta de a arata, faptic, ca se asculta vocea romanilor cinstiti! Inca mai este timp sa remediem noi aici, pe plan national, si sa nu asteptam viitoarele decizii ale CJUE.Fac apel la Marcel Ciolacu sa tina cont, inclusiv de decizia de astazi a CCR, si sa solicite senatorilor PSD din Senat sa voteze pentru poiectul de lege privind desfiintarea SIIJ si sa punem punct odata pentru totdeauna acestei mascarade juridice numita SIIJ!Solicit demisia de onoare din CSM a doamnelor Savonea, Baltag, Oprina, precum si a celor care, de-a lungul timpului, nu numai ca au fost nasi, dar si inraiti avocati ai SIIJ, desi rolul CSM este sa apere Constitutia nu sa o incalce!P.S. Si Iordachear trebui sa isi dea demisia din functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor si deputat...," conchide Ana Birchall.