Ana Birchall sustine ca a fost tinta unei tentative de asasinat si ca a primit amenintari din cauza Sectiei Speciale

"Eu ma multumesc ca ai mei sunt bine si am trecut peste acest lucru. A fost un soc! S-a intamplat lucrul asta anul trecut. Eu nu am fost in masina, trebuia sa fiu si eu in masina. Erau sotul meu si copilul meu. Poate ca a fost un simplu accident. Eu, personal, nu cred, pentru ca o asemenea masina, la 30-40 de km/h, cat aveau ei, si asta a fost, de fapt norocul, ca abia pornise de la stop si aveau 30-40 de km/h sa ai dauna totala la o asemenea masina e ceva.Dar, asta nu e un episod singular! Mai sunt si altele. Nu vreau sa... Nu este un episod singular. Au fost... Nu numai eu, ci si oamenii din Ministerul Justitiei, a fost un asediu permanent. M-au amenintat diverse persoane si din mediul politic, si din zona privata", a spus fostul ministru al Justitiei Ana Birchall, la Realitatea PLUS, citata de Adevarul. Ea a precizat ca totul se intampla in perioada in care s-a opus infiintarii Sectiei Speciale pentru procurori, fapt ce a starnit nemultumire in PSD."Au fost foarte multe discutii inclusiv in sedintele de guvern. Sunt pe stenograme. In sedintele de guvern se insinua ca ce ma tot opun si ce tot fac atatea observatii. Nu vreau sa discut presiunile care au fost pe mine din punct de vedere al amenintarilor.Da, confirm ca au existat amenintari din foarte multe zone, inclusiv din mediul privat. Au fost oameni care acum sunt condamnati pentru acte de coruptie, sunt eliberati conditionat dau au continuat sa improaste cu noroi in mine si in familia mea cu minciuni efectiv doar pentru ca aveau speranta ca aceasta cooperativa 'Nufarul' cum numesc eu SIIJ, nu a putut sa ii albeasca", a mentionat Ana Birchall.