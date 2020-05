Birchall, dupa votul din CSM: SS e o Cooperativa Nufarul de albire a magistratilor certati cu legea sau corupti

Ziare.

Birchall scrie, pe contul sau de Facebook, ca CSM a sfidat majoritatea romanilor prin decizia de azi."Este inexplicabil felul in care plenul CSM a inteles astazi sa sfideze solicitarea majoritatii romanilor, opinia cvasi-unanima a sistemului judiciar, recomandarile tuturor organismelor internationale, precum si reguli elementare de echitate si egalitate a cetatenilor in fata legii, votand impotriva desfiintarii SIIJ.Toti cei care nu au votat pentru avizarea favorabila practic au sustinut mentinerea SIIJ", scrie ea pe reteaua sociala.Birchall mai sustine ca in forma actuala SS este "o Cooperativa Nufarul de albire a magistratilor certati cu legea sau corupti, inamicul curatirii magistraturii de personaje toxice care nu fac cinste statutului de magistrat".Ea aminteste de raportul de activitate al Sectiei pentru anul 2019: din 417 dosare, 415 au fost clasate."Raportul de activitate pe anul 2019 este graitor: 417 dosare lucrate, din care 415 clasate! Ma intreb daca in spatele acestui vot nu stau temerile unora din consiliu fata de consecintele posibil penale ale unora din actiunile lor...P.S. Inteleg ca au fost 3 buletine de vot. Votul care conteaza este cel dat pentru avizare pozitiva, cu sau fara observatii! Restul sunt fente ieftine de imagine!", se mai arata in postarea de pe Facebook.CSM a avizat, joi, negativ proiectul de lege de desfiintare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Discutiile in acest caz au fost incordate in sedinta CSM. A fost vorba de un scor strans: 10 voturi pentru avizare negativa, 8 pentru pozitiva si 1 vot nul.