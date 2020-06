Birchall reactioneaza dupa ce Camera Deputatilor a votat impotriva desfiintarii Sectiei Speciale: Victorie de etapa a celor certati cu legea

Reaminteste cazul preluarilor anchetelor

Ana Birchall arata ca ea credea ca declaratiile pentru sustinerea statului de drept, pentru aplicarea legii si raspunderea in fata legii a oricarei persoane indiferent de nume si functie, se vor transforma in fapte."M-am inselat! Votul de astazi arata ca avem o nouain Camera Deputatilor! Initiativa legislativa de desfiintare a Sectiei Speciale (SIIJ) a fost respinsa astazi de plenul Camerei Deputatilor. Cu alte cuvinte, gasca care a mosit-o, smechereste, in Comisia Iordache si-a dat mana pentru a mentine Sectia, de care a tinut cu dintii si Savonea, si toti sustinatorii ei, desi, in aceasta forma, s-a dovedit a fi toxica pentru sistemul judiciar si pentru ceea ce inseamna justitia din Romania," precizeaza Birchall.Conform fostului ministru, aceasta Sectie ar fi fost "mosita" de Florin Iordache Lia Savonea "si gasca" pentru alte motive decat pentru a asigura respectarea legii si a domniei legii sau pentru ca cei certati cu legea, indiferent cum ii cheama, sa raspunda!"Daca va uitati pe statistica anului trecut, o sa observati ca numarul magistratilor anchetati de SIIJ este de 3! Da, exact, 3 dintre care 1 achitat de instanta!Pentru ca vorbim de cheltuirea banului public, dati-mi voie sa va spun cateva cifre relevante. Total cheltuieli: 516.563 lei din care:1) veniturile totale lunare ale celor sapte procurori care lucreaza in cadrul SIIJ sunt in suma de 191.210 lei (luna martie 2020);2) media lunara a cheltuielilor administrative: 47.950 lei; 3) media lunara a cheltuielilor de personal: 468.613 lei. Asadar, se cheltuie asa sume extrem de mari pentru 2 dosare trimise in judecata in anul 2019 dintre care un magistrat pentru ca a depasit cu 36 de km/h viteza legala! Eficient, nu?Stie o tara intreaga ca Raportul de activitate al Sectiei "Nufarul" pe anul 2019 este mai mult decat graitor pentruacestei monstruozitati: din 417 dosare, 415 sunt clasate! Si, ca sa eliminam si manipularea absolut mizerabila cum ca fara existenta SIIJ magistratii corupti scapa, in raportul de activitate se scrie negru pe alb: au fost trimisi in judecata 3 magistrati dintre care unul achitat, iar al doilea este cel cu depasirea vitezei legale cu 36 de km/h. Unde sunt dosarele cu magistratii corupti si certati cu legea?! In schimb au fost retrase cai de atac atat in dosare de coruptie sau au fost cerute dosare tot de coruptie gen Belina, Tel Drum sau alte dosare. Sper sa se inceteze cu aceasta manipulare ordinara!," mai scrie Birchall.Potrivit acesteia, aceasta sectie nu este in beneficiul actului de justitie atat timp cat, de exemplu, potrivit legii, are competenta de a retrage, discretionar, cai de atac sau de a retine tot dosarul, indiferent de infractiunea cu care este sesizata."Cu alte cuvinte, daca orice persoana care este urmarita sau cercetata face o plangere la aceasta Sectie Speciala, SIIJ are competenta sa retina tot dosarul. Fie ca vorbim de infractiuni grave, omor, proxeneti, bande de talhari, criminalitate organizata, viol, omor orice alt tip de infractiune, repet orice persoana care intelege sa faca o plangere la Sectia Speciala, SIIJ, conform articolului 88 indice 1 alin.2, are competenta sa retina si sa continue cu acel dosar.Victoria de etapa a celor certati cu legea impotriva vointei majoritare a romanilor cinstiti si de buna credinta nu ma descurajeaza, ba din contra. Voi lupta in continuare pentru o justitie corecta in Romania, pentru ca legea sa fie lege pentru toti, iar cei care o incalca sa raspunda, inclusiv prin recuperarea prejudiciului cauzat statului roman. Fiecare leu furat trebuie recuperat!," concluzioneaza Ana Birchall.