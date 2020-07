Birchall spune ca statul trebuie sa recupereze suma de 3 milioane de euro "din buzunarul celor vinovati" pentru condamnarea Romaniei de CJUE. Raspunsul lui Tudorel Toader

Ana Birchall afirma, intr-o postare pe Facebook , ca "un domn fost ministru al justitiei" este "tot atat de vinovat ca si Iordache si Dancila, de exemplu, de condamnarea Romaniei la plata sumei de 3 milioane de euro, de care CJUE", facand referire la sanctiunea data tarii noastre pentru netranspunerea la timp in legislatie a directivei privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului."Sincer, nu pot intelege cum persoane care au ocupat functii importante in statul roman nu numai ca nu isi asuma cu demnitate si responsabilitate greselile facute dar continua sa manipuleze, cinic si viclean, opinia publica dand vina pe altii! NU domnule Tudorel Toader NU aveti nicio scuza! Si dvs. sunteti vinovat, printre principalii vinovati, pentru ca nu ati luat masurile legale necesare pentru ca aceasta directiva sa fie transpusa in termen astfel incat Romania sa NU fie condamnata de CJUE!", spune Birchall.Ea adauga ca l-a avertizat pe Tudorel Toader in scris privind riscul ca Romania sa fie condamnata."Daca nu v-au lasat "altii" cum tot insinuati si va vaicariti acum spuneti clar, cu nume si prenume, cine, cand, unde si de ce a blocat transpunerea acestei directive! Aveti curaj si respect pentru romanii cinstiti, care vor contribui din propriul buzunar la plata acestei sume desi nu au nicio vinapentru greselile facute, voit sau nu, de catre cei care aveau in fisa postului astfel de responsabilitati. Si dvs. sunteti printre persoanele vinovate, oricat de mult incercati sa va extrageti acum, smechereste, din aceasta responsabilitate. Poate va ajuta doamna Dancila si clarifica domnia sa!? Din punctul meu de vedere statul trebuie sa recupereze suma de 3 milioane de euro exact din buzunarul celor vinovati", sustine Ana Birchall.Ea mentioneaza ca se stia din 5 iunie 2015 ca trebuie transpusa Directiva 2015/849, termenul fiind 26 iunie 2017. Faza precontencioasa a procedurii de infringment a fost initiata de Comisie in iulie 2017, iar CJUE a fost sesizata in august 2018.Potrivit Ministerului Justitiei, in 31 mai 2018, proiectul de Lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost aprobat de Guvern si a fost inaintat catre Parlamentul Romaniei pentru dezbatere in procedura de urgenta. Proiectul de lege a fost adoptat, cu amendamente, de Senat, in 24 septembrie 2018 si de catre Camera Deputatilor in 24 octombrie 2018, iar dupa reexaminare, a fost adoptat de Senat in 18 martie 2019 si de Camera Deputatilor in 26 iunie 2019.Ulterior, legea a fost promulgata de catre presedintele Romaniei, devenind Legea nr. 129/2019.In replica, Tudorel Toader a scris pe Facebook: "Cu evlavie, Ana Birchall face matanii la zidul democratiei europene fara sa ne spuna de ce nu a promovat ea OUG pentru transpunerea Directivei privind spalarea banilor!".