Birchall sustine ca seful CCR declara neconstitutionale acte semnate chiar de el, cand era presedintele Camerei Deputatilor

"Cu siguranta CCR este o institutie esentiala, iar cei care i-au distrus credibilitatea in acesti ani trebuie sa faca un pas in spate! In tabelul de mai jos sunt exemple de acte normative adoptate si semnate in mandatul domnului Valer Dorneanu, in calitatea dumnealui de presedinte al Camerei Deputatilor.Aceleasi acte normative au fost declarate neconstitutionale culmea, de cine credeti?? Ati ghicit... tot de Valer Dorneanu, de data aceasta in calitatea dumnealui de presedinte si judecator al CCR!", a scris Birchall pe Facebook. Fostul ministru sustine ca Valer Dorneanu ar trebui sa isi prezinte demisia."Cu dosul in doua luntri si hop la vale, hop la deal, dupa cum bate vantul... Nu inteleg de ce astfel de oameni nu demonstreaza un minim respect fata de institutia CCR, ca printr-un minim gest de onoare, sa-si prezinte demisia!Legitimitatea deciziilor CCR poate fi serios pusa sub semnul intrebarii in viitor, atata timp cat astfel de oameni raman in functii", a incheiat Birchal mesajul de pe Facebook.A.G.