Cazul recidivistului care a incendiat fata de 17 ani: Birchall ii cere lui Predoiu sa-si asume propunerile de inasprire a liberarii conditionate facute de specialistii MJ

Iata postarea Anei Birchall

Ziare.

com

Reactia Anei Birchall vine dupa ce mass-media a scris despre doua evenimente recente care au scandalizat opinia publica. Este vorba de cazul unui barbat din Arges, care si-a violat fetita in varsta de doar 6 ani in urma cu un an, si care a fost condamnat cu suspendare de magistratii Judecatoriei Pitesti. Sentinta nu este definitiva, iar procurorii au facut apel.Al doilea caz este al lui Ion Cristian Turnagiu, barbatul care a incendiat o tanara de 17 ani dintr-o localitate din Mehedinti, a fost condamnat in 1994 la inchisoare pe viata, dupa ce a comis cinci crime. In mai 2019, el a fost eliberat pentru buna purtare."Multi dintre voi mi-ati scris zilele acestea, si public si in privat, revoltati si furiosi (si pe buna dreptate) fata de faptele, absolut abominale, savarsite de persoane certate cu legea (cum este cazul recidivistului care a ars o tanara de 17 ani sau cel care a violat o fetita de 6 ani). Asa cum am mai spus, astfel de indivizi trebuie sa-si ispaseasca vina si sa fie pedepsiti pe masura faptei lor, conform legii.Nu pot sa nu ma intreb cum poate doamna Dancila sa mai aiba tupeul sa comenteze public, afisand o falsa preocupare si ingrijorare, cand stie foarte bine ca a blocat propunerile mele imediat dupa ce probabil s-a consultat cuIordache si gasca, (sustinatori si nasi si ai recursului compensatoriu) care probabil ii explicasera intre timp ca, de exemplu, insaprirea conditiilor de liberare conditionata se aplica tuturor infractiunilor, inclusiv infractiunilor de coruptie ! In schimb, Dancila mi-a facut o noua cerere de remaniere... ca doar stateam in coasta celor certati cu legea!," scrie Ana Birchall.Fostul ministru a postat pe Facebook propunerile privind inasprirea conditiilor pentru liberarea conditionata si inregistarrea video a conferintei de presa de la MJ in care le-a prezentat public.