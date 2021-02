Fost ministru al Justitiei, despre dezbaterile din CSM privind desfiintarea Sectiei Speciale: Va reusi Stelian Ion sa faca majoritatea necesara pentru un aviz favorabil?

"Astazi pe ordinea de zi a plenului CSM este proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei Speciale (SIIJ).Sunt curioasa cum se va vota asa dupa cum sunt curioasa daca actualul ministru al justitiei reuseste sa faca majoritatea necesara pentru un aviz favorabil. Sincer, scuze si lamentari nu vor fi justificate si nici acceptate pentru simplul motiv ca in CSM este aceeasi componenta ca si in vara anului 2019 cand, prin dialog si determinare, eu am reusit sa formez o majoritate si prin vot (ministrul justitiei are drept de vot) am votat impotriva si astfel nu am permis multe magarii puse la cale de Savonea, Adina Florea si gasca, inclusiv votul pentru ca Adina Florea sa fie sefa SIIJ, vot negativ dat de 9 ori.Da, de 9 ori, votul meu si al celor care au luptat la baioneta in CSM in perioada asaltului asupra justitiei, facand diferenta! Nu e lauda, e realitatea faptelor si oricine de buna credinta poate vedea acest lucru! Deci curaj si implicare (implicare pe bune, nu declarativ) ca se poate! Nu calcat apa sau dat doar declaratii razboinice la TV!Fapte!", a scris Ana Birchall pe pagina ei de Facebook.Potrivit documentului consultat de Ziare.com, cei sapte procurori din cadrul SIIJ au reusit sa solutioneze 552 de dosare, din care doar doua rechizitorii au fost trimise in instanta , restul de 550 primind o solutie de clasare. In plus, in raportul de activitate se sublinizata ca "in cursul anului 2020, au fost intocmite si transmise 4 comunicate de presa".