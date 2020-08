Fost ministru al Justitiei: Sper ca dosarul "10 august" sa nu fie tergiversat in justitie

Ea isi exprima speranta ca dosarul "10 august sa nu fie tergiversat in justitie "."Nu pot sa las sa treaca aceasta zi fara sa amintesc ca 10 august va ramane pentru totdeauna in istoria Romaniei ca ziua in care romanii au demonstrat lumii intregi ca dreptul lor de a protesta nu poate fi gazat.Referitor la controversele ce ii privesc pe responsabilii de aceste evenimente tulburi din istoria noastra recenta, am sa spun ceea ce am spus intotdeauna: toti cei care au incalcat legea trebuie sa raspunda in fata legii! TOTI! Sper ca acest dosar sa nu fie tergiversat in justitie. Romanii cinstiti si de buna credinta merita respectul de a sti adevarul", a scris Ana Birchall, luni, pe Facebook Curtea de Apel Bucuresti va dezbate, luni, cererea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva sefilor Jandarmeriei in dosarul "10 august".