Deputatul USR Iulian Bulai o acuza de ipocrizie pe Ana Birchall, vicepremier in Guvernul Dancila, care a participat din partea tarii noastre la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Bulai face referire la declaratiile despre digitalizare si egalitatea de sanse, facute de Birchall, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei.

"Mare ipocrizie in declaratiile vicepremierului Ana Birchal, ieri (vineri - n.red.) la Davos la Forumul Economic Mondial:

- digitalizarea si egalitatea de sanse sunt prioritatile Romaniei la conducerea presedintiei Consiliului Uniunii Europene", noteaza pe Facebook Iulian Bulai.

Acesta continua si da precizari despre ambele subiecte.

"- PSD/ALDE nu a facut numic pe digitalizare in Romania in ultimii 2 ani: ca fapt divers, Parlamentul Romaniei m-a trimis la Strasbourg la APCE cu bani cash pusi in plic. Doar biletele de avion au fost cumparate online, restul cu bani in mana: hotel, mancare, alte cheltuieli. Nu am mai calatorit de 12 ani cu asa de multi bani cash la mine. In plic. M-am simtit la 1850. Deci acasa nu miscam un deget pe digitalizare, dar noi vrem sa digitalizam Europa.

- In toamna PSD/ALDE a trantit legea pe cote de gen mai mari pentru femei pe liste electorale. Acasa PSD pune pe liste cumatrele, amantele si secretarele, dar are ambitii europene de egalitate de sanse", a scris deputatul USR.

"Mai bine stateati acasa doamna vicepremier. Europa este satula de minciunile voastre", a incheiat Iulian Bulai.

