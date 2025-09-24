Ana Bodea și Valentin Butnaru, dezvăluiri sincere despre diferența de vârstă de 15 ani dintre ei: „Să zic adevărul?”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 22:26
619 citiri
Ana Bodea și Valentin Butnaru, dezvăluiri sincere despre diferența de vârstă de 15 ani dintre ei: „Să zic adevărul?”
Ana Bodea și Valentin Butnaru FOTO: Instagram/ Valentin Butnaru

Valentin Butnaru și Ana Bodea sunt unul dintre cele mai solide și admirate cupluri din showbiz-ul românesc. Într-un interviu acordat pentru Spynews.ro, cei doi au povestit despre relația lor care durează de doi ani, despre obiceiurile de zi cu zi și despre modul în care se sprijină reciproc, atât pe plan personal, cât și profesional.

De mai bine de doi ani, prezentatorul și actrița din serialele de la Antena 1 trăiesc o poveste de dragoste profundă, iar ocaziile de a vorbi despre aceasta nu sunt rare. Ana Bodea spune că apreciază sfaturile de la partenerul ei, chiar dacă recunoaște că nu toate pot fi aplicate în practica actoricească:

„Să zic adevărul? Mă ajută de fiecare dată sfaturile lui, înțeleg ce zice, încerc să fac ce zice, dar mie mi se pare că atunci când vine vorba de actorie e mult de căutat în interior și, uneori, poate să fie un proces destul de frustrant, să recunoaștem”, a spus Ana Bodea pentru Spynews.ro.

Valentin subliniază că Ana se descurcă foarte bine, iar acasă lucrurile sunt complet diferite față de cum îl percepe publicul la știri: „Se descurcă foarte bine, în general, dar trebuie să zică ea acum ceva. Noi râdem foarte mult acasă, asta lumea nu cred că știe. Eu par sobru, dar nu sunt”, a declarat prezentatorul de la Antena 1.

Cei doi își oferă sfaturi constant, chiar și în domenii mai neașteptate. Ana îl sfătuiește pe Valentin mai ales în materie de design interior, însă el recunoaște că opiniile ei sunt utile în aproape orice:

Ana Bodea: „Cred că da. Când vine vorba de design interior, de exemplu.”

Valentin Butnaru: „Tu mie? În orice. Mai nou, de câteva luni, e foarte sfătoasă și pe bună dreptate. Sfaturi chiar pertinente și, la un moment dat, rămân mască.”

Cum se resimte diferența de vârstă

Când a fost întrebat despre secretul chimiei lor și despre diferența de vârstă, Valentin a explicat că lucrurile stau mult mai natural decât ar putea părea:

„E foarte ciudat de explicat. Mulți consideră că diferența de vârstă ar fi așa, o condiție... Ideea e că sunt mult mai imatur decât crede lumea. Ea e persoana matură din relație și ne completăm mult mai bine decât am fi crezut vreodată. Dansăm în fiecare dimineață, avem un limbaj propriu.” Ana a completat: „E ceva ce vine natural. Nu ne gândim la asta neapărat, pur și simplu vine natural”.

