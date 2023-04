Ana Bogdan, revenire formidabilă pentru România. Incredibil ce s-a întâmplat în setul decisiv

România conduce cu 1-0 Slovenia după primul meci al întâlnirii de Billie Jean King Cup de la Koper, din calificările pentru turneul final al competiţiei.

Ana Bogdan, locul 58 WTA, a învins-o pe Kaja Juvan, numărul 121 mondial, scor 3-6, 6-3, 6-4, în două ore şi jumătate. În setul decisiv, Juvan a condus cu 4-0 și 40-15.

What a comeback! After losing the 1st set, Ana kept her head up and fought back to level it at a set all. Then in the decider, she got down big 4-0 before turning it on and winning the next 6 games to get the win for Romania. Ana Bogdan defeated Kaja Juvan 3-6, 6-3, 6-4. Romania… pic.twitter.com/DH9rstxeTv