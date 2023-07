Ana Bogdan, în lacrimi după calificarea în finala turneului de la Iași: "Am emoții că te văd în fața mea"

Jucătoarea română de tenis Ana Bogdan s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului BCR Iaşi Open (WTA 125), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, după ce a învins-o pe Raluka Şerban, jucătoare română care reprezinte Cipru, cu 6-3, 4-6, 6-3.

Ana Bogdan (30 ani, 49 WTA), campioana en titre şi a doua favorită la Iaşi, a obţinut victoria după două ore şi 42 de minute.

Pentru Ana Bogdan aceasta a fost a noua victorie consecutivă la Iaşi, la prima sa confruntare cu Şerban (26 ani, 166 WTA).

Şerban a comis nu mai puţin de 16 duble greşeli.

Ana Bogdan şi-a asigurat un cec de 6.960 de euro şi 95 de puncte WTA, iar în finală o va înfrunta pe câştigătoarea dintre Irina Begu, principala favorită, şi slovena Tamara Zidansek.

La finalul partidei, Ana Bogdan a plâns de bucurie și s-a emoționat când a văzut că cea care îi ia interviul este Raluca Olaru.

Back-to-back Iasi finals for Ana! Have to give much respect to fellow Romanian Raluca who made Ana work for it today. She fought great, winning the 2nd set to force the decider. But in the end, Ana took over the 3rd to earn her spot in the final. Ana Bogdan defeated Raluca Serban… pic.twitter.com/bY2ODPKXPr