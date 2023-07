Cum s-a încheiat disputa dintre Ana Bogdan și Irina Begu: cele două s-au întâlnit în finala turneului de la Iași

Jucătoarea română de tenis Ana Bogdan a câştigat turneul BCR Iaşi Open (WTA 125), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, pentru al doilea an la rând, duminică, după ce a învins-o în finală pe conaţionala Irina Begu cu 6-2, 6-3.

Ana Bogdan (30 ani, 49 WTA), a doua favorită, a obţinut victoria după o oră şi 24 de minute.

Ea a fost net mai bună la serviciu decât Irina Begu (32 ani, 31 WTA), principala favorită, care a încheiat cu patru duble greşeli.

Ana Bogdan a câştigat singurul său meci anterior cu Begu, anul trecut, în sferturi la Parma, cu 6-2, 7-6 (8/6).

Ana Bogdan s-a ales cu un cec de 13.040 de euro şi cu 160 de puncte WTA, în timp ce Begu a fost recompensată cu 6.960 de euro şi 95 de puncte WTA.

În finala de dublu, româncele Irina Bara şi Monica Niculescu au fost învinse de slovenele Veronika Erjavec şi Dalila Jakupovic, cu 6-4, 6-4.

And she does it! Ana Bogdan came out on a mission to defend her title and from the start there seemed little chance she wouldn't do it. Ana quickly took the 1st set, then Irina upped her game to try and make it a match. But Ana was not to be stopped today. Ana Bogdan defeated… pic.twitter.com/T4O5uXC0pA