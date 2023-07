De ce a plâns Ana Bogdan după ce a câștigat trofeul la Iași: "Puțină lume știe"

Jucătoarea română de tenis Ana Bogdan a câştigat duminică turneul WTA 125 BCR Iaşi Open. Ea a învins-o în finală pe Irina Begu, favorita numărul 1 a competiţiei.

Ana Bogdan (30 de ani, nr 49 WTA), favorita numărul 2 a turneului, şi-a păstrat titlul la Iaşi, câştigând pentru a doua oară consecutiv BCR Iaşi Open. Ea a învins-o în finală pe compatrioata sa, Irina Begu (32 de ani, nr. 31 WTA), favorita numărul 1 a turneului, de care a dispus în două seturi, scor 6-2, 6-3, după un meci care a avut o durată de o oră şi 24 de minute.

Este al doilea titlu obţinut de Ana Bogdan în WTA Challenger, ambele fiind câştigate la Iaşi (2022 şi 2023). Ana mai are o finală disputată în WTA Challenger, pierdută în anul 2021, la Limoges.

"Cred că am emoții ceva mai mari acum de cât am avut în timpul meciului, nu realizez ce s-a întâmplat. Ami visat foarte mult la acest moment și iată că am reușit. Cred că acest trofeu simbolizează puterea mea interioară de a lupta mereu", a spus în lacrimi Ana Bogdan.

"Ducem lupte pe care puțini oameni le știu, sunt luptele din spatele cortinei. Trebuie să scoatem la suprafață puterea aceasta interioară.

Irina, îți mulțumesc din suflet pentru acest meci, îți doresc numai succes.

Datorită ție am fost mai bună, am încercat să îmi ridic nivelul. Îți mulțumesc din suflet. Cel mai greu moment este acela în care trebuie să jucăm una împotriva celeilalte", a spus Ana Bogdan.

Ana Bogdan receives her trophy and gives her speech as the repeat winner at the WTA125 Iasi championship. pic.twitter.com/SIGdlh1UBk