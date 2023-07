N-a mai rezistat! Decizia categorică pe care a luat Ana Bogdan în sferturi la Lausanne

După o serie incredibilă de meciuri câștigate, Ana Bogdan nu a mai rezistat.

Ana Bogdan (39 WTA) a evoluat în sferturile turneului de la Lausanne (Elveția) împotriva jucătoarei franceze Clara Burel (84 WTA).

La 6-3 și 1-0 pentru Burel, Ana Bogdan i-a transmis arbitrului că nu mai poate continua.

Motivul? Jucătoarea din România efectiv nu a mai avut rezerve de energie după o perioadă extrem de solicitantă.

Ea a ajuns la Lausanne după cinci meciuri câștigate la Iași, s-a mai impus în alte două partide și în Elveția, fiind acum la al optulea meci în decurs de 10 aile.

The worst way to end a match. Ana has played a ton of matches in such a short amount of time, almost every day. And most of them have been long 3 setters in very hot weather. Seems like it finally caught up to her as she was visibly affected today and had to retire after starting… pic.twitter.com/3RbhMnAPRI