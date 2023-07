Meciul dintre Ana Bogdan şi Lesia Ţurenko, disputat vineri în turul trei la Wimbledon, scor 4-6, 6-3, 7-6 (18) pentru ucraineană, a avut cel mai lung tiebreak la simplu din istoria turneelor de Grand Slam, la feminin, şi a egalat recordul la masculin. A fost un tiebreak de 38 de puncte.

Setul decisiv a durat 109 minute, iar Ţurenko a salvat cinci mingi de meci. Bogdan a salvat şase mingi de meci, înainte ca Ţurenko să reuşească să obţină victoria, la finalul unei confruntări de trei ore şi 40 de minute. Tiebreak-ul a durat mai mult de 35 de minute.

Meciul de la Wimbledon a egalat ca durată cel mai lung meci din actualul sezon pe iarbă: la s’Hertogenbosch, luna trecută, Liudmila Samsonova şi Lena Papakis au jucat tot trei ore şi 40 de minute, însă în primul tur.

Este al treilea meci din topul celor mai lungi ale sezonului WTA. Cel mai lung a fost cel dintre Beatriz Haddad Maia şi Sara Sorribes Tormo, de la Roland Garros, care aa duraat trei ore şi 51 de minute.

Tiebreak-ul de vineri, de 38 de puncte, a fost cel mai lung la un meci de la un turneu de grand slam, la feminin. Precedentul record, de 36 de puncte, a fost stabilit în 2015, la Roland Garros, la meciul Denisa Allertova – Johanna Konta.

La masculin, s-a înregistrat un tiebreak de 38 de puncte în primul set al unui meci Andy Roddick – Jo-Wilfried Tsong, în 2007, la Australian Open. Roddick a pierdut atunci tiebreak-ul, dar a câştigat meciul.

