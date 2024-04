Eroina Ana Bogdan, după miracolul cu Ucraina: ”Cea mai mare bucurie în ultimii ani”

Jucătoarea de tenis Ana Bogdan a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că obţinerea calificării la turneul final al Billie Jean King Cup în meciul cu Ucraina reprezintă cea mai mare bucurie pe care a trăit-o pe teren în ultimii ani.

"Toţi am avut acelaşi vis, să ajungem acolo, în Grupa Mondială, alături de cei mai buni. Şi iată că am reuşit. Cred că a fost cea mai mare bucurie pe care am trăit-o pe teren în ultimii ani. Când joci pentru România altul este sentimentul, este unul de onoare, de măreţie... nici nu îmi găsesc cuvintele să descriu. Dar pentru mine este foarte important să reprezint România în Billie Jean King Cup. Mă bucur enorm de acest succes alături de fete, de echipă, şi sunt sigură că în putem face în continuare lucruri frumoase împreună. Pentru că toţi suntem unul, am tras împreună, am avut acelaşi vis, am crezut până la final şi am reuşit. Acum de abia aştept să mergem să jucăm la Sevilla", a afirmat ea.

"Trebuie să credem în continuare în forţele noastre, în puterea echipei. Iar dacă noi credem şi suntem uniţi putem face lucruri mari împreună. Suntem printre cele mai bune ţări din lume, iar asta ne face mândri de ceea ce am realizat", a adăugat numărul 64 mondial.

Mara Gae, convocată în premieră la echipa naţională de Billie Jean King Cup, s-a arătat mândră de faptul că făcut parte din lot la meciul cu Ucraina.

"Eu sunt nouă, e prima oară când reprezint România în această competiţie. Îi mulţumesc lui Horia şi fetelor pentru că m-au ajutat să trăiesc un vis pe care îl am de când eram mică. Faptul că am putut să fiu acolo, să le susţin pe fete, să simt pe pielea mea ceea ce au realizat ele, este incredibil. Sunt foarte mândră, încă nu îmi vine să cred ce au realizat ele într-o singură zi", a menţionat Mara Gae.

Ads

Antrenoarea echipei României, Alina Tecşor, a declarat la rândul ei că fetele s-au autodepăşit în partida cu Ucraina disputată în weekend.

"După un rezultat aşa de frumos nu poate să fie decât o mare bucurie. Când vorbim despre Fed Cup (fosta denumire a competiţiei, n. red.), vorbim despre echipă şi de multe ori această echipă înseamnă energia tuturor jucătoarelor în săptămâna respectivă. Consider că fetele şi-au dorit atât de mult să ajungă la turneul final încât s-au autodepăşit. Acest curaj, această încredere a lor de a merge până la capăt a fost determinantă. Suntem toţi foarte mândri de fete", a subliniat Tecşor.

Echipa României s-a calificat în premieră la turneul final al Billie Jean King Cup, după ce a învins Ucraina cu scorul de 3-2, sâmbătă, la Fernandina Beach (Florida), printr-un punct adus la dublu de perechea Ana Bogdan/Jaqueline Cristian. România a reuşit o revenire spectaculoasă după ce a fost condusă cu 2-0 şi va juca la turneul final de la Sevilla, din noiembrie.