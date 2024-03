Ana Bogdan a profitat de ziua liberă, înaintea turneului de la Miami (19-31 martie), unde este acceptată direct pe tabloul principal, petrecând momente de relaxare pe plajă.

Românca, a doua rachetă a țării în acest moment, după Sorana Cîrstea, s-a despărțit de curând de iubitul ei, pilotul de raliuri, Simone Tempestini, după o relație de patru ani.

După ce a efectuat o sesiune de antrenament în compania Simonei Halep și au făcut o poză de grup la Miami, împreună cu membrii staff-urilor, Ana Bogdan s-a refugiat pe plajă.

Ana Bogdan a strâns 2,95 milioane de dolari din premii, dar înainte de a câștiga o avere, s-a gândit să renunțe la tenis. Ea a dezvăluit în urmă cu câțiva ani că s-a confruntat atât cu greutăți financiare, cât și cu probleme medicale:

„Părinții mei nu mai aveau cum să mă susțină financiar să merg la turnee. Au mai fost momentele în care treceam dintr-o accidentare în alta și credeam că nu voi mai reuși vreodată să revin. A fost momentul în care timp de 6 luni nu am reușit să câștig niciun meci și am picat de pe locul 59 până pe 150 și ceva.

A mai fost perioada în care mă mutasem la București și nu aveam cum să plec la Australian Open să joc în calificări, pentru că nu aveam cu ce să îmi plătesc biletele de avion! Într-un final m-am împrumutat de la niște prieteni și așa am reușit să plec, am câștigat calificările, am jucat pe tabloul principal iar de acolo cu banii pe care i-am câștigat, am început să mă susțin singură”, a declarat Ana Bogdan pentru The Woman, citat de prosport.ro.

Ads

Ads