Motivul pentru care a tenismenă din România a refuzat să meargă la turneele din China

Turneele WTA din China au revenit anul acesta în circuitul mondial, după o pauză de doi ani, în care au fost suspendate.

Toată lumea bună a tenisului este prezentă acolo, însă România nu o are prezentă decât pe Sorana Cîrstea.

Irina Begu este în refacere după o accidentare, iar Ana Bogdan, a treia tenismenă prezentă în Top 100 WTA, a refuzat participarea la turneele asiatice.

Motivul? A vrut să stea acasă cu familia și iubitul ei, Simone Tempestini, pilot de raliuri, care poate ieși din nou campion național în acest weekend.

„Pentru cei care au pus întrebări, au comentat de ce nu am jucat aici sau acolo cum se așteaptă ei sau cum vor ei să fac, iată răspunsul meu! Sunt profund recunoscătoare că am putut petrece aceste trei zile cu ele după ce am fost depărțite mai multe luni.

Uneori îmi dau seama că viața înseamnă mai mult decât muncă, obiective, realizări, trofee etc. Este despre a fi împreună, să râdem împreună, să plângem împreună, să creăm amintiri împreună, să trăim niște momente care vor rămâne pentru totdeauna în inimile noastre. Viața este acea bătaie a inimii pe care o ai când îi vezi și îi îmbrățișezi pe cei dragi! Viața este dragoste și pentru mine dragostea este întotdeauna pe primul loc!”, a transmis sportiva din Sinaia.