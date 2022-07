Scandal uriaș cu Ana Bogdan la Palermo:"N-ar trebui să te salut" De ce a fost penalizată cu șase puncte jucătoarea noastră

Ana Bogdan a pierdut meciul cu Sara Sorribes Tormo din cadrul turneului WTA de la Palermo, dar s-a considerat total nedreptățită.

Jucătoarea română Ana Bogdan a pierdut confruntarea cu Sara Sorribes Tormo, 2-6, 6-4, 6-2, pentru jucătoarea din Spania, a patra favorită a turneului.

Meciul s-a jucat pe o căldură sufocantă, iar înaintea setului trei jucătoarele au primit o pauză de vestiare.

În momentul în care a revenit pe teren, arbitrul i-a spus Anei Bogdan că este penalizată cu șase puncte, adică setul începe de la 1-0 și 30-0 pentru Sorribes Tormo. Motivul? Ea ar fi întârziat mai mult decât trebuie.

Ana Bogdan a încercat să îi explice arbitrului că nimeni nu i-a spus când trebuie să se întoarcă pe teren, iar atunci când a fost înștiințată a revenit imediat la joc. Arbitrul de scaun n-a vrut să asculte explicațiile Anei.

La final, Ana Bogdan a dat mâna cu ea, dar i-a spus: "N-ar trebui să te salut, dar o fac"

Și jucătoarea din Spania a fost nemulțumită de ce s-a întâmplat, chiar dacă a fost avantajată. "Îmi pare rău pentru Ana", a spus Sorribes Tormo.

Is anybody watching Bogdan - SST? How is it normal to give penalty and start the set 1-0 30-0 for being late on court???? She explained them no one told her how much time she had left, they just told her time is up and she went straight to the court. Wtf????